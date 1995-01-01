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    Агуэро: «Роналду более продвинутый форвард, чем Месси»

    Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси. По его мнению, португалец больше проявляет себя как завершитель.

    «Роналду более продвинутый форвард, чем Месси. Он всегда уверен. Он непрерывно забивает, забивает и забивает», – сказал Агуэро.

    • Роналду и Месси номинированы в этом году на «Золотой мяч».
    • У Месси их 6, у Роналду – 5.
    • У обоих игроков есть трофеи в этом году.

    Агуэро: «Перешел в «Барселону», надеясь сыграть с Месси. Был в шоке, когда он ушел»

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    Источник: Record

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