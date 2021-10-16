Агуэро: «Роналду более продвинутый форвард, чем Месси»

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси. По его мнению, португалец больше проявляет себя как завершитель.

«Роналду более продвинутый форвард, чем Месси. Он всегда уверен. Он непрерывно забивает, забивает и забивает», – сказал Агуэро.

Роналду и Месси номинированы в этом году на «Золотой мяч».

У Месси их 6, у Роналду – 5.

У обоих игроков есть трофеи в этом году.

Агуэро: «Перешел в «Барселону», надеясь сыграть с Месси. Был в шоке, когда он ушел»