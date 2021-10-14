Агуэро: «Перешел в «Барселону», надеясь сыграть с Месси. Был в шоке, когда он ушел»

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро назвал причины перехода в каталонский клуб прошедшим летом.

«Я перешел в «Барселону», надеясь сыграть с Месси. Ожидал, что будет собрана хорошая команда, что и пытался сделать клуб.

Когда позвонили из «Барсы», я подумал: «Все равно, сколько заплатят. Я в хорошей форме, и помогу команде, чем смогу».

Я был в шоке, когда Месси ушел. Ему было очень плохо. Когда я узнал, то не смог в это поверить. В ту субботу я ездил к нему домой, пытался помочь забыть то, что произошло», – сказал Агуэро.