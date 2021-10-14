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    Агуэро: «Перешел в «Барселону», надеясь сыграть с Месси. Был в шоке, когда он ушел»

    Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро назвал причины перехода в каталонский клуб прошедшим летом.

    «Я перешел в «Барселону», надеясь сыграть с Месси. Ожидал, что будет собрана хорошая команда, что и пытался сделать клуб.

    Когда позвонили из «Барсы», я подумал: «Все равно, сколько заплатят. Я в хорошей форме, и помогу команде, чем смогу».

    Я был в шоке, когда Месси ушел. Ему было очень плохо. Когда я узнал, то не смог в это поверить. В ту субботу я ездил к нему домой, пытался помочь забыть то, что произошло», – сказал Агуэро.

    • Месси подписал контракт с «ПСЖ» на 2 года.
    • В 5 матчах за французский клуб он забил 1 гол.
    • До этого Месси всю карьеру проводил в «Барселоне».

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    Источник: El Pais

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