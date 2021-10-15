Фамилии и номера игроков «Спартака» на матче с «Динамо» будут написаны Доброшрифтом

В матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» «Спартак» поучаствует в акции «Доброшрифт» – социальном проект благотворительного фонда «Подарок Ангелу», миссия которого – привлечь внимание общества к проблемам маломобильных людей и помочь тем, кто в этом нуждается.

«Фамилии и номера игроков будут выполнены Доброшрифтом. Он создан на основе букв и цифр, которые написали дети с диагнозом ДЦП.

Помимо специальной игровой формы, выполненной Доброшрифтом, запланирована обширная информационная кампания в день матча, посвященная людям с таким диагнозом: афиша, представление стартового состава красно-белых, тематические ролики на табло в чаше стадиона и на большом медиафасаде арены.

А главным событием после дерби станет проведение благотворительного онлайн-аукциона 19 октября. Каждый игрок выставит комплект формы со своим автографом в инстаграм-аккаунте @dobro.spartak. Аукцион продлится всего 59 минут — с 19:22 до 20:21 по Москве.

Принять участие может каждый желающий. Все собранные средства будут направлены подопечным Фонда «Подарок Ангелу» с диагнозом ДЦП», – разъяснил фонд «Спартак» – детям».