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    Фамилии и номера игроков «Спартака» на матче с «Динамо» будут написаны Доброшрифтом

    В матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» «Спартак» поучаствует в акции «Доброшрифт» – социальном проект благотворительного фонда «Подарок Ангелу», миссия которого – привлечь внимание общества к проблемам маломобильных людей и помочь тем, кто в этом нуждается.

    «Фамилии и номера игроков будут выполнены Доброшрифтом. Он создан на основе букв и цифр, которые написали дети с диагнозом ДЦП.

    Помимо специальной игровой формы, выполненной Доброшрифтом, запланирована обширная информационная кампания в день матча, посвященная людям с таким диагнозом: афиша, представление стартового состава красно-белых, тематические ролики на табло в чаше стадиона и на большом медиафасаде арены.

    А главным событием после дерби станет проведение благотворительного онлайн-аукциона 19 октября. Каждый игрок выставит комплект формы со своим автографом в инстаграм-аккаунте @dobro.spartak. Аукцион продлится всего 59 минут — с 19:22 до 20:21 по Москве.

    Принять участие может каждый желающий. Все собранные средства будут направлены подопечным Фонда «Подарок Ангелу» с диагнозом ДЦП», – разъяснил фонд «Спартак» – детям».

    • Дерби «Спартак» – «Динамо» состоится завтра, 16 октября.
    • «Спартак» идет в РПЛ 7-м.
    • «Спартак – детям» – это 1-й в истории России официальный фонд футбольного клуба, который занимается благотворительностью.

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    Источник: официальный сайт фонда «Спартак» - детям«

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +628

      inzek 53 минуты назад

      интересная и нужная акция)

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