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    «Локомотив» перенес презентацию стратегии и пресс-конференцию Рангника с «РЖД Арены» из-за невозможности вместить всех желающих

    «Локомотиву» пришлось перенести запланированное на 19 октября клубное мероприятие. На нем презентуют стратегию москвичей и проведут пресс-конференцию с участием главы спортивного департамента Ральфа Рангника.

    Изначально планировалось, что мероприятие пройдет в пресс-центре «РЖД Арены», но оттуда его пришлось перенести в связи с большим количеством заявок от журналистов – всех вместить пресс-центр не сможет. Поэтому встреча со СМИ пройдет в отеле Marriott Moscow Сity Center.

    • Рангник работает в клубе с лета.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
    • На прошлой неделе «Локомотив» назначил нового главного тренера – Маркуса Гисдоля.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6265

      Антибиотик 1 час назад

      Я так понимаю, что эта встреча больше для прессы, чем для болельщиков. Я думал, что Рангник с болельщиками общаться будет. Жаль.

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      Рейтинг: +11078

      житель СПб 2 часа назад

      Игра слов: ну если "перенес", то теперь выживет...

      1
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