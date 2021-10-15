«Локомотив» перенес презентацию стратегии и пресс-конференцию Рангника с «РЖД Арены» из-за невозможности вместить всех желающих

«Локомотиву» пришлось перенести запланированное на 19 октября клубное мероприятие. На нем презентуют стратегию москвичей и проведут пресс-конференцию с участием главы спортивного департамента Ральфа Рангника.
Изначально планировалось, что мероприятие пройдет в пресс-центре «РЖД Арены», но оттуда его пришлось перенести в связи с большим количеством заявок от журналистов – всех вместить пресс-центр не сможет. Поэтому встреча со СМИ пройдет в отеле Marriott Moscow Сity Center.
- Рангник работает в клубе с лета.
- «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
- На прошлой неделе «Локомотив» назначил нового главного тренера – Маркуса Гисдоля.
Источник: официальный сайт «Локомотива»
Посмотрим что в жизнь воплотить удастся, денег точно освоят, сколько выделят и еще мало будет... И классическое оправдание, не получилось, потому что денег выделили мало...