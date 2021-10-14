Карпин – о целях России на ЧМ-2022: «Был бы доволен выходом из группы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах на ЧМ-2022, если команда туда попадет.
«Во-первых, я был бы доволен выходом из группы. Аппетит приходит во время еды. Не хочу далеко загадывать. Через год только чемпионат мира. Кто-то может получить травму, кто-то – потерять форму.
Через стыковые матчи попасть сложно, хотя и Хорватию обыграть нелегко. Для начала нужно обыграть Кипр», – сказал Карпин.
- Россия лидирует в группе отбора ЧМ-2022, опережая хорватов на два очка.
- Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход турнир.
- В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.
Источник: «Коммент.Шоу»