Карпин – о целях России на ЧМ-2022: «Был бы доволен выходом из группы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах на ЧМ-2022, если команда туда попадет.

«Во-первых, я был бы доволен выходом из группы. Аппетит приходит во время еды. Не хочу далеко загадывать. Через год только чемпионат мира. Кто-то может получить травму, кто-то – потерять форму.

Через стыковые матчи попасть сложно, хотя и Хорватию обыграть нелегко. Для начала нужно обыграть Кипр», – сказал Карпин.