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  • Карпин – о целях России на ЧМ-2022: «Был бы доволен выходом из группы»

Карпин – о целях России на ЧМ-2022: «Был бы доволен выходом из группы»

14 октября 2021, 11:23
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах на ЧМ-2022, если команда туда попадет.

«Во-первых, я был бы доволен выходом из группы. Аппетит приходит во время еды. Не хочу далеко загадывать. Через год только чемпионат мира. Кто-то может получить травму, кто-то – потерять форму.

Через стыковые матчи попасть сложно, хотя и Хорватию обыграть нелегко. Для начала нужно обыграть Кипр», – сказал Карпин.

  • Россия лидирует в группе отбора ЧМ-2022, опережая хорватов на два очка.
  • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход турнир.
  • В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

Источник: «Коммент.Шоу»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (6)
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Ганнибал Лектор
1634206699
Вы ещё туда попадите, для начала
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serppion
1634211612
Не говори ГОП, пока не перепрыгнешь, мечтатель...
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d с
1634224028
Пpoгнoзы футбoльных матчей bet-org.ru
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general.lizyukov
1634229472
ну всё, цель наших ясна, все разговоры о четверть и полуфиналах - "ваши желания - ваши проблемы" ©
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alex1951
1634230788
Фантазерам... Пишут одно, а в комментах начинается ахинея ,вроде не русские,не доходит смысл..... Карпуша ,реально,сообщает ,чего надо добиться.... Step by Step.....а то ради чего ехать,дергаться.....Если Карпуша не нравится кому то ,так он не червонец ,чтобы всем....
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Fusballer
1635172270
Я бы тоже был доволен.
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