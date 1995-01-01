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    Карпин – о целях России на ЧМ-2022: «Был бы доволен выходом из группы»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах на ЧМ-2022, если команда туда попадет.

    «Во-первых, я был бы доволен выходом из группы. Аппетит приходит во время еды. Не хочу далеко загадывать. Через год только чемпионат мира. Кто-то может получить травму, кто-то – потерять форму.

    Через стыковые матчи попасть сложно, хотя и Хорватию обыграть нелегко. Для начала нужно обыграть Кипр», – сказал Карпин.

    • Россия лидирует в группе отбора ЧМ-2022, опережая хорватов на два очка.
    • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход турнир.
    • В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10275

      Cleaner 4 минуты назад

      Валера размечтался! Выход из группы. Бла бла...)
      Такое только Стасу с капитаном Дзюбой под силу!

      0
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      Рейтинг: +5014

      Ганнибал Лектор 15 минут назад

      Вы ещё туда попадите, для начала

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7994

      Alekxei Z. 19 минут назад

      Принцип работы Бомбардира, раздробить интервью на несколько высказываний и выдавать как новость неделю.
      Халтура !!!

      0
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      Рейтинг: +511

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Главное полено с бомжарника не вызывай и выйдем на мир с первого места.

      0
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      Рейтинг: +10275

      Cleaner > БОМЖАРНИК 4 минуты назад

      Так Соболева в сборную никто и не звал...

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