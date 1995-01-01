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    Петраков – после ничьей с Боснией и Герцеговиной: «Мы не Франция и не Италия. У нас средний чемпионат»

    Главный тренер сборной Украины Александр Петраков выступил перед СМИ после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1). Он обратил внимание на уровень украинского чемпионата.

    – После того как Евгений Коноплянка перестал вызываться в сборную, у нас нет левых полузащитников. Пробовали там Виктора Цыганкова, Марлоса. В Украине реально нет футболистов, которые могут сыграть на этой позиции?

    – Вам не нравится, как играет Цыганков? Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат. Мы используем имеющиеся ресурсы. Есть молодые ребята, я смотрю за ними. Они растут, но еще не готовы играть за национальную сборную.

    • Украина идет в группе 2-й.
    • У украинцев в отборе остался 1 матч – против Боснии и Герцеговины 16 ноября.
    • Украина не участвует в ЧМ с 2006 года, когда дошла до 1/4 финала.

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    Источник: УАФ

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