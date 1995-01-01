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    Ярмоленко: «Если откровенно, то мы не наиграли с Боснией и Герцеговиной на победу»

    Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко подытожил матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1). Именно он забил гол.

    «Конечно, мы недовольны результатом. Но если быть откровенным, то мы не наиграли на победу. Будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там. Босния показала хорошую игру. Мне кажется, ничейный результат – то, на что наиграли обе команды», – сказал Ярмоленко в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

    • Украина идет в группе 2-й.
    • У украинцев в отборе остался 1 матч – против Боснии и Герцеговины 16 ноября.
    • Украина не участвует в ЧМ с 2006 года, когда дошла до 1/4 финала.

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    Источник: УЕФА

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