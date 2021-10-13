Ярмоленко: «Если откровенно, то мы не наиграли с Боснией и Герцеговиной на победу»

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко подытожил матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1). Именно он забил гол.

«Конечно, мы недовольны результатом. Но если быть откровенным, то мы не наиграли на победу. Будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там. Босния показала хорошую игру. Мне кажется, ничейный результат – то, на что наиграли обе команды», – сказал Ярмоленко в эфире украинского телеканала «Футбол 1».