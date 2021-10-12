Ярмоленко забил 44-й мяч за сборную Украины. Больше только у Шевченко – 48

Сборная Украины побеждает Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022 (1:0, перерыв).

На 15-й минуте счет открыл нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко. Он забил 44-й гол за сборную в 104-м матче.

Рекорд по голам за сборную Украины принадлежит экс-тренеру национальной команды Андрею Шевченко (48 мячей в 111 матчах).