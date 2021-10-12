Ярмоленко забил 44-й мяч за сборную Украины. Больше только у Шевченко – 48

Сборная Украины побеждает Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022 (1:0, перерыв).
На 15-й минуте счет открыл нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко. Он забил 44-й гол за сборную в 104-м матче.
Рекорд по голам за сборную Украины принадлежит экс-тренеру национальной команды Андрею Шевченко (48 мячей в 111 матчах).
- Ярмоленко отдал 2 ассиста в 10 матчах за «Вест Хэм» в этом сезоне.
- Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан до 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: Sports.ru