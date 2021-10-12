«Чемпионство и выход из группы Лиги чемпионов». Крицюк назвал удачный итог сезона для «Зенита»

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк определил цели на сезон. В еврокубке ему достаточно выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.
– Каким должен получиться этот сезон, чтобы по его окончании Станислав Крицюк сказал: «Все зашибись, этот опыт мне очень понравился»?
– «Зенит» должен стать чемпионом, я должен играть в основе, мы должны выйти из группы в Лиге чемпионов. Да, вот так.
- «Зенит» купил Крицюка в сентябре у «Жил Висенте» за 2 миллиона евро.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- В группе Лиги чемпионов россияне занимают 3-е место.
Источник: официальный сайт «Зенита»