«Чемпионство и выход из группы Лиги чемпионов». Крицюк назвал удачный итог сезона для «Зенита»

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк определил цели на сезон. В еврокубке ему достаточно выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Каким должен получиться этот сезон, чтобы по его окончании Станислав Крицюк сказал: «Все зашибись, этот опыт мне очень понравился»?

– «Зенит» должен стать чемпионом, я должен играть в основе, мы должны выйти из группы в Лиге чемпионов. Да, вот так.