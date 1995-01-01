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    «Чемпионство и выход из группы Лиги чемпионов». Крицюк назвал удачный итог сезона для «Зенита»

    Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк определил цели на сезон. В еврокубке ему достаточно выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    – Каким должен получиться этот сезон, чтобы по его окончании Станислав Крицюк сказал: «Все зашибись, этот опыт мне очень понравился»?

    – «Зенит» должен стать чемпионом, я должен играть в основе, мы должны выйти из группы в Лиге чемпионов. Да, вот так.

    • «Зенит» купил Крицюка в сентябре у «Жил Висенте» за 2 миллиона евро.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • В группе Лиги чемпионов россияне занимают 3-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +476

      БОМЖАРНИК 41 минуту назад

      мы должны выйти из группы в Лиге чемпионов. Да, вот так.

      Посмеялся как и многие от души)))))

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      Рейтинг: +2554

      tarasofka 1 час назад

      цели выполнимые. не в спартак же он пришёл.

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