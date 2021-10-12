Варела: «Россия более развита, чем Дания. Мне тут больше нравится»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела сравнил Россию и Данию. Там он выступал за столичный «Копенгаген».
«Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше. В плане футбольной инфраструктуры в России лучше, а в Дании круче с точки зрения климата.
В Манчестере жизнь была скучная. Но там клуб решает все вопросы. Игроку не за что переживать. Нужно только играть в футбол. Ты приехал в Англию, тебе сразу телефон, симку, машина стоит, есть квартира», – рассказал уругваец.
- Варела играет в России с прошлого года.
- В Англии он выступал за «Манчестер Юнайтед».
- В сезоне РПЛ у Варелы 9 матчей и ассист.
Источник: Eurosport