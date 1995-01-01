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    Варела: «Россия более развита, чем Дания. Мне тут больше нравится»

    Защитник «Динамо» Гильермо Варела сравнил Россию и Данию. Там он выступал за столичный «Копенгаген».

    «Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше. В плане футбольной инфраструктуры в России лучше, а в Дании круче с точки зрения климата.

    В Манчестере жизнь была скучная. Но там клуб решает все вопросы. Игроку не за что переживать. Нужно только играть в футбол. Ты приехал в Англию, тебе сразу телефон, симку, машина стоит, есть квартира», – рассказал уругваец.

    • Варела играет в России с прошлого года.
    • В Англии он выступал за «Манчестер Юнайтед».
    • В сезоне РПЛ у Варелы 9 матчей и ассист.

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    Источник: Eurosport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3331

      raritet 8 минут назад

      Прошло много лет...Варела вышел на пенсию. Получив первую пенсию 11500 руб.- Дания более развита чем Россия...

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      Рейтинг: +7682

      Fusballer 11 минут назад

      Москва это не вся Россия. В настоящей России ты и не был.

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