Варела: «Россия более развита, чем Дания. Мне тут больше нравится»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела сравнил Россию и Данию. Там он выступал за столичный «Копенгаген».

«Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше. В плане футбольной инфраструктуры в России лучше, а в Дании круче с точки зрения климата.

В Манчестере жизнь была скучная. Но там клуб решает все вопросы. Игроку не за что переживать. Нужно только играть в футбол. Ты приехал в Англию, тебе сразу телефон, симку, машина стоит, есть квартира», – рассказал уругваец.