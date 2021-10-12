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  • Варела: «Россия более развита, чем Дания. Мне тут больше нравится»

Варела: «Россия более развита, чем Дания. Мне тут больше нравится»

12 октября 2021, 13:10
35

Защитник «Динамо» Гильермо Варела сравнил Россию и Данию. Там он выступал за столичный «Копенгаген».

«Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше. В плане футбольной инфраструктуры в России лучше, а в Дании круче с точки зрения климата.

В Манчестере жизнь была скучная. Но там клуб решает все вопросы. Игроку не за что переживать. Нужно только играть в футбол. Ты приехал в Англию, тебе сразу телефон, симку, машина стоит, есть квартира», – рассказал уругваец.

  • Варела играет в России с прошлого года.
  • В Англии он выступал за «Манчестер Юнайтед».
  • В сезоне РПЛ у Варелы 9 матчей и ассист.

Источник: Eurosport
Россия. Премьер-лига Дания. Суперлига Динамо Копенгаген Варела Гильермо
Комментарии (35)
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Fusballer
1634035982
Москва это не вся Россия. В настоящей России ты и не был.
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raritet
1634036147
Прошло много лет...Варела вышел на пенсию. Получив первую пенсию 11500 руб.- Дания более развита чем Россия...
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Боцман59rus
1634040931
' все легионеры отмечают Клубную инфраструктуру Москвы. Пляди и пойло в клубах на любой вкус, Манчестер, в сравнении с первопристольной, последняя промзона за МКАДом>)))
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BuenosArgentina
1634042980
Обьясни это либерасне, большевикам , нищим среди тех и других, каспарышам, навальнятам и прочему хомячью, ахеджакнутым любителям Лонд'она, укрофашистам , иудеям-масонам (они и так это знают), и прочей шушере
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FanatSerj
1634044205
Аххх-хааа-хааа, ну нельзя такие интервью давать, а то же у местной ленивой не работающей либерастни диваны начинают прогорать ))) МНОГИЕ из них постоянно путешествуют, много где пожили и могут же сравнить ))
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aubergine
1634044310
Ему наверное стоило сравнить Москву и Данию. Всё-таки разница между Москвой и Россией слишком огромна. Если был только в Москве, то считай, что России и не видел)
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Spirit_78
1634045161
Где-то пролилась слезинка либерала.
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ArReal
1634050678
ЕСтественно Москва не идет в сравнение с Данией - всей Россией стараемся ради этого - чтобы в пределах МКАДА игроку сборной уругвая было комфортней , чем в Дании и Швеции...
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portero
1634051049
Латиносам нравится у нас отдыхать, пахать надо меньше денег больше...
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nominum
1634075056
Сразу видно, что вежливый человек. Явно брешет, но культурно.
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