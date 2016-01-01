Оздоев передал привет Ловрену после выхода России на первое место в группе H

Цыплят по осени... Впереди очная и решающая встреча. Как бы ответный привет от Деяна в виде пощёчины не прилетел.
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев пошутил над одноклубником Деяном Ловреном после того, как сборная России обошла Хорватию в группе H квалификации ЧМ-2022.
«Брате Деян ассаламу алейкум», – написал Оздоев в твиттере.
- Оба футболиста не получили вызов в сборные на октябрьские матчи.
- Россия опережает хорватов на два очка.
- Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.