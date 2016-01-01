Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Оздоев передал привет Ловрену после выхода России на первое место в группе H

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев пошутил над одноклубником Деяном Ловреном после того, как сборная России обошла Хорватию в группе H квалификации ЧМ-2022.

    «Брате Деян ассаламу алейкум», – написал Оздоев в твиттере.

    • Оба футболиста не получили вызов в сборные на октябрьские матчи.
    • Россия опережает хорватов на два очка.
    • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Магомеда Оздоева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1634

      DMитрий 1 час назад

      Цыплят по осени... Впереди очная и решающая встреча. Как бы ответный привет от Деяна в виде пощёчины не прилетел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6294

      nik55 1 час назад

      это вообще кто ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7682

      Fusballer 3 часа назад

      Оздоев то здесь причём?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23430

      slavutiq70 3 часа назад

      Не надо не чего раньше времени ******* , а то может наоборот выйти ,,,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      dragoon000320 3 часа назад

      этот недоигрок пусть вообще сидит и молчит в тряпочку, не понимаю как он вообще в Зенит попал его уровень это ФНЛ максимум...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Форвард 79 3 часа назад

      Оба не играют, зато понтятся, приветы передают)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7725

      "supermax" > Форвард 79 3 часа назад

      дурачьё))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2300

      Чермындыр 3 часа назад

      Гнилые понты. Посмотрим как пошутит Ловрен после матча Хорватия-Россия

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2496

      Spirit_78 > Чермындыр 1 час назад

      Ловрен много чудит, именно он - шанс сборной России на победу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      GreyDM 4 часа назад

      Как-бы не довы...бываться раньше времени...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2867

      Иван Петров 1986 4 часа назад

      Лучше бы своему зюбе - рукоблуду передал.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90175
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67825
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru