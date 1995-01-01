Только Андорра совершила больше фолов в отборе ЧМ-2022, чем Россия

Зато в рпл Рукаке все толчки, пихания, локти прощают купленные гаСпромовские судьишки.
Сборная России занимает второе место по количеству фолов в матчах европейского отбора ЧМ-2022.
Футболисты национальной команды нарушили правила 116 раз. Только Андорра фолит чаще (146).
Чаще всех в составе сборной России правила нарушают Артем Дзюба и Дмитрий Баринов. У обоих по девять фолов.
- Россия лидирует в группе H, опережая хорватов на два очка.
- Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
- Андорра идет на 5-м месте в группе I.