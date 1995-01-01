Только Андорра совершила больше фолов в отборе ЧМ-2022, чем Россия

Сборная России занимает второе место по количеству фолов в матчах европейского отбора ЧМ-2022.

Футболисты национальной команды нарушили правила 116 раз. Только Андорра фолит чаще (146).

Чаще всех в составе сборной России правила нарушают Артем Дзюба и Дмитрий Баринов. У обоих по девять фолов.