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    Только Андорра совершила больше фолов в отборе ЧМ-2022, чем Россия

    Сборная России занимает второе место по количеству фолов в матчах европейского отбора ЧМ-2022.

    Футболисты национальной команды нарушили правила 116 раз. Только Андорра фолит чаще (146).

    Чаще всех в составе сборной России правила нарушают Артем Дзюба и Дмитрий Баринов. У обоих по девять фолов.

    • Россия лидирует в группе H, опережая хорватов на два очка.
    • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
    • Андорра идет на 5-м месте в группе I.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 09:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +234

      Землякруглая 18 минут назад

      Зато в рпл Рукаке все толчки, пихания, локти прощают купленные гаСпромовские судьишки.

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