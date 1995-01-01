Сутормин – капитан сборной России. Он проведет вторую игру за национальную команду

Звание КАПИТАН Карпин просто уничтожил.
Если нет лидера , то повязка должна быть у более опытных ( Джикия, Смолов). Карпин весь распонтованный мудак.
Такой же сидит в Кремле и героя даёт всем кому непопадя.
Полузащитник Алексей Сутормин назначен капитаном сборной России на матч отборочного этапа ЧМ-2022 со Словенией.
Игрок «Зенита» дебютировал в национальной команде в игре со Словакией (1:0).
Сутормин – пятый капитан сборной при главном тренере Валерии Карпине.
- Георгий Джикия
- Федор Смолов
- Дмитрий Баринов
- Далер Кузяев
- Алексей Сутормин
Сутормин, Фомин, Миранчук, Бакаев и Смолов – в старте на матч со Словенией