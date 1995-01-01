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    Сутормин – капитан сборной России. Он проведет вторую игру за национальную команду

    Полузащитник Алексей Сутормин назначен капитаном сборной России на матч отборочного этапа ЧМ-2022 со Словенией.

    Игрок «Зенита» дебютировал в национальной команде в игре со Словакией (1:0).

    Сутормин – пятый капитан сборной при главном тренере Валерии Карпине.

    • Георгий Джикия
    • Федор Смолов
    • Дмитрий Баринов
    • Далер Кузяев
    • Алексей Сутормин

    Сутормин, Фомин, Миранчук, Бакаев и Смолов – в старте на матч со Словенией

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7961

      Alekxei Z. 45 минут назад

      Звание КАПИТАН Карпин просто уничтожил.
      Если нет лидера , то повязка должна быть у более опытных ( Джикия, Смолов). Карпин весь распонтованный мудак.
      Такой же сидит в Кремле и героя даёт всем кому непопадя.

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      Рейтинг: +2092

      Play 52 минуты назад

      Капитаном должен быть лидер команды, а не всякое барахло, второй матч играющее. Вчера он нападающим был, сегодня крайний защитник, завтра Кафанов из него вратаря сделает. Грош цена такой команде. Если бы на корабле сегодня капитаном был капитан, а завтра кочегара назначат, что из этого выйдет?

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      Рейтинг: +251

      aleksander 1 час назад

      Бредятина чистой воды!!! Как и в целом назначение Карпина главным тренером сборной России...

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      Рейтинг: +915

      Блямба 1 час назад

      "Не знали наши мамы
      Не знали наши папы,
      Что дети не простые
      У них в семье растут.
      Что подойдут их детям
      Не кепки и не шляпы
      Фуражки капитанов
      Им очень подойдут.

      Капитаны, капитаны
      Мы противника берем улыбкой в плен.
      Капитаны, капитаны
      Капитаны КВН..."(с)

      2
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      Рейтинг: +503

      Mityai90 1 час назад

      Вся вот эта чехарда с капитанами говорит о том, что в сборной нет лидера. Сутормин капитан сборной, ну это просто провал, так же как и Бариновы, Смоловы, Оздоевы и т.д.

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      Рейтинг: +222

      чаппай > Mityai90 1 час назад

      Капитанство здесь скорее как инструмент. Через него Карпин добавляет игрокам определенные качества, в том числе лидерские. Достаточно мудрое использование данного "ресурса"

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      Рейтинг: +429

      --Сергей-- > чаппай 56 минут назад

      Не соглашусь. Чехарда с повязкой нивелирует ее ценность.

      0
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      Рейтинг: +222

      чаппай > --Сергей-- 49 минут назад

      Зато увеличивает "полезность"

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