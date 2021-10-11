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    Сутормин, Фомин, Миранчук, Бакаев и Смолов – в старте на матч со Словенией

    Стали известны стартовые составы сборных Словении и России на матч отборочного этапа ЧМ-2022.

    Капитан российской команды – Алексей Сутормин.

    Словения: Облак, Мевля, Балковец, Бийол, Карничник, Ловрич, Куртич, Гнезда-Черин, Иличич, Вербич, Шпорар.

    Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Баринов, Кузяев, Фомин, Миранчук, Бакаев, Смолов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 20:26
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1977

      Радио1000шумеров 45 минут назад

      Миранчук - который из них? Состав, конечно, Агонь, Кудряшов с Бакаевым особо доставляют...

      2
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      Рейтинг: +45

      SpartakMoskwa > Радио1000шумеров 45 минут назад

      Алексей,у Антона Травма

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25564

      Боцман59rus > Радио1000шумеров 34 минуты назад

      ' ну конечно,куда там Зелимхану до таких звезд, как Фомин и Баринов, а по Кузяеву вообще молчу, вообще весь центр выжигает. Если Миранчук с Бакаевым провалят матч, так только потому, что эта троица весь центр про...бет, да еще и ЦЗ подставит, под быстрые атаки соперника>)))

      0
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      Рейтинг: +17614

      JTherry 48 минут назад

      вериииим и ждем победы...!!!!

      2
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      Рейтинг: +965

      kosmonaft 1 час назад

      Валера верим

      1
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      Рейтинг: +5607

      BarStep 1 час назад

      Вперёд Россия!
      Давай, давай!

      5
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      Рейтинг: +3349

      Бомбардиръ 1 час назад

      Автогола соперника на этот раз не будет, поэтому будет нулевая ничья)

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      Рейтинг: +5200

      Из Твери Леха > Бомбардиръ 1 час назад

      Словении побеждать надо. Будут голы точно.

      0
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      Рейтинг: +1121

      моэм 1 час назад

      Главное "выключить" Иличича ... после этого они здорово "плывут" .

      1
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      Рейтинг: +25564

      Боцман59rus 1 час назад

      _ Карпуша в своем репертуаре, устроил ролевые игры с капитанством. Видимо в этом и заключается весь креатив тактической начинки нашей команды.

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      Рейтинг: +17614

      JTherry > Боцман59rus 48 минут назад

      Карпуша назначил капитаном Сутормина-полтинника...))

      0
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      Рейтинг: +45

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Верим в вас ребята,ждём хороший игры и результата !!!

      5
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      Рейтинг: +1650

      sovok 1 час назад

      Валера, удачи!!!!

      4
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      Рейтинг: +2045

      волчарик 1 час назад

      Конечно результат важен.Но главное пожелание ИГРА,от которой болельщики не уснут во время просмотра.

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