Сутормин, Фомин, Миранчук, Бакаев и Смолов – в старте на матч со Словенией

Стали известны стартовые составы сборных Словении и России на матч отборочного этапа ЧМ-2022.
Капитан российской команды – Алексей Сутормин.
Словения: Облак, Мевля, Балковец, Бийол, Карничник, Ловрич, Куртич, Гнезда-Черин, Иличич, Вербич, Шпорар.
Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Баринов, Кузяев, Фомин, Миранчук, Бакаев, Смолов.
- Матч Словения – Россия пройдет сегодня в Мариборе. Начало – в 21:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Источник: твиттер сборной России