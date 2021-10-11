«СЭ»: Шапи не хочет возвращаться в Россию. Его цель – играть в Европе

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий на правах аренды за «Гиресунспор», не планирует возвращаться в Россию.
Как пишет «Спорт-Экспресс», 21-летний игрок комфортно себя чувствует в Турции и уже успел адаптироваться к новым условиям. У него отличные отношения с командой. Россиянин в дружеских отношениях с партнерами по клубу.
Шапи не думает о возвращении в «Краснодар». Его цель – играть в Европе.
- «Гиресунспор» арендовал Шапи до конца сезона.
- У него 5 матчей в чемпионате Турции и ни одного результативного действия.
- Клуб занимает предпоследнее место в таблице.
Источник: «Спорт-Экспресс»