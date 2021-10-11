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  • «СЭ»: Шапи не хочет возвращаться в Россию. Его цель – играть в Европе

«СЭ»: Шапи не хочет возвращаться в Россию. Его цель – играть в Европе

11 октября 2021, 19:46
27

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий на правах аренды за «Гиресунспор», не планирует возвращаться в Россию.

Как пишет «Спорт-Экспресс», 21-летний игрок комфортно себя чувствует в Турции и уже успел адаптироваться к новым условиям. У него отличные отношения с командой. Россиянин в дружеских отношениях с партнерами по клубу.

Шапи не думает о возвращении в «Краснодар». Его цель – играть в Европе.

  • «Гиресунспор» арендовал Шапи до конца сезона.
  • У него 5 матчей в чемпионате Турции и ни одного результативного действия.
  • Клуб занимает предпоследнее место в таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Краснодар Гиресунспор Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (27)
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acor94
1633971315
Турки и Чурки - один народец
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Иван Петров 1986
1633971507
Чурка он и есть чурка, а в Краснодаре от него и толку не много было.
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Блямба
1633971918
Спасибо ,и не надо.. Много вас таких в метро бегают,ногами свою проффпригодность доказывают.
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oyabun
1633972192
Правильно, Шапи! Скаутеры в Европе уже в очередь выстроились - всё посматривают, что это за уникум такой в предпоследней команде Турции с нулем результативных действий появился. Да и зачем возвращаться горячему парню в холодную Россию, когда ол инклюзив и так под боком.
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порт
1633972221
С такими показателями вряд ли ты будешь играть кроме как в России.
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insider_retro
1633973020
Ещё один безрезультатно кайфующий вдали от Отчизны :)))
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Из Твери Леха
1633973611
Шило на мыло променял, просто климат лучше.
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portero
1633973686
А что кроме отдыха хорошего, в футбол мовсем разучился играть?
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sochi-2013
1633975068
Наверное, лучше было написать, что он не хочет возвращаться в РПЛ.
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Валерий2705
1633980328
Да, да, цель то хорошая, только вот ты даже в основе турецкого аутсайдера закрепиться не можешь. Лучше бы говорил, что готов ноги Галицкому целовать, с его отношением к футболу, и воспитанникам своей академии. С такой "крутой" самоотдачей ты бы уже давно сгнил в арендах ФНЛ, если бы не воспитывался в Краснодаре. Чувак которого в 20-23 года хватает на 20 минут игры. В Европе пахать надо, европеец х.у.е.в. Через несколько лет никто уже и не вспомнит не о каких - Шапях.
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