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    «СЭ»: Шапи не хочет возвращаться в Россию. Его цель – играть в Европе

    Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий на правах аренды за «Гиресунспор», не планирует возвращаться в Россию.

    Как пишет «Спорт-Экспресс», 21-летний игрок комфортно себя чувствует в Турции и уже успел адаптироваться к новым условиям. У него отличные отношения с командой. Россиянин в дружеских отношениях с партнерами по клубу.

    Шапи не думает о возвращении в «Краснодар». Его цель – играть в Европе.

    • «Гиресунспор» арендовал Шапи до конца сезона.
    • У него 5 матчей в чемпионате Турции и ни одного результативного действия.
    • Клуб занимает предпоследнее место в таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии28
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      Рейтинг: +2577

      ААМ 58 минут назад

      Шапи - самовлюблённый футбольный недоучка.

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      Рейтинг: +363

      jek718875 58 минут назад

      Скатертью дорога,нам нужны новые А.ЗЮБЫ

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      Рейтинг: +1816

      CSKA471 1 час назад

      Он сидит на бочке в последнем клубе Турции (та еще Европа), конечно буду рад если он добьётся реальности своих высказываний

      0
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      Рейтинг: +5308

      sochi-2013 1 час назад

      Наверное, лучше было написать, что он не хочет возвращаться в РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +1059

      Loko_Roma 1 час назад

      У чувака 2 шальных влетело валенсии, все ему авансов и званий типа РОССИЙСКИЙ МЕССИ навешали, вот итог. Не будет у нас с ьаким подходом игроков хотябы поколения уровня аршавина.

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      Рейтинг: +284

      zaichkin777@gmail.com 1 час назад

      Да ради аллаха, лишь бы на пользу!

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      Рейтинг: +52977

      portero 1 час назад

      А что кроме отдыха хорошего, в футбол мовсем разучился играть?

      2
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      Рейтинг: +5200

      Из Твери Леха 1 час назад

      Шило на мыло променял, просто климат лучше.

      1
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      Рейтинг: +1121

      моэм 1 час назад

      Сморозил хрень по молодости-глупости , а теперь оказавшись в турецкой заднице, думаю спит и видит как бы вернуться "сохранив лицо" ... но сделать это будет очень сложно...не плюй в колодец !!!

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      Рейтинг: +67824

      insider_retro 1 час назад

      Ещё один безрезультатно кайфующий вдали от Отчизны :)))

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