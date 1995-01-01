Отбор ЧМ-2022. Россия играет в Мариборе со Словенией

В эти минуты идет матч 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022, в котором сборная России в гостях играет со Словенией.

Встреча проходит в Мариборе на стадионе «Людски врт».

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.