Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Отбор ЧМ-2022. Россия играет в Мариборе со Словенией

    В эти минуты идет матч 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022, в котором сборная России в гостях играет со Словенией.

    Встреча проходит в Мариборе на стадионе «Людски врт».

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    • Россия занимает второе место в группе (16 очков), Словения – третье (10 очков).
    • Команды встречались друг с другом 5 раз: дважды победили словенцы, дважды – россияне, еще один матч закончился ничьей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:00
    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10989

      житель СПб 37 секунд назад

      Ничего себе! Два таких гола! Что там с ними сделали?! Ведь могут, оказывается! Когда хотят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2577

      ААМ 56 минут назад

      Проверка на прочность для команды и тренера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      моэм 1 час назад

      Нашим надо побеждать и выхода другого нет , иначе те получат большой шанс на второё место ...значит надо выйти и порвать словению , потому что иначе придётся рвать хорватов в Хорватии , что будет потруднее .... правда в наших СМИ есть много сволочей уже отдавших победу нашим врагам ...потом удивляются , с чего это русский народ , вошедший в раж , расстреливает их пачками .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5200

      Из Твери Леха > моэм 57 минут назад

      ничья устроит для итогового 2-го места.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52977

      portero 1 час назад

      Пора выпить, на трезвую голову смотреть тоскливо на нашу сборную...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3670

      Алехсбургер. > portero 1 час назад

      70 процентов пользователей Бомбардира поаплодировали,
      ещё 26 оценили возможность владения мячом и, опасливо озираясь,полезли на антресоли за заначкой...
      4 процента тоскливо высморкались в справку о подшитии..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23258

      slavutiq70 1 час назад

      Ну вот и посмотрим сыграет моя ставка или нет . всегда ставлю на наших в каком бы состояние не была сборная ...ВАЛЕРА ВЕРИМ !!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7605

      Fusballer 1 час назад

      Нужна победа!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67824

      insider_retro 2 часа назад

      Скоро узнаем - отгребёт или увезёт наша Сборная...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +855

      SuperNils 2 часа назад

      Словения, вперёд! #всяроссиязасловению

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25528

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Ой , кто-то заметил что сборная сегодня играет ! Неужели кто-то отвлёкся от прогнозов по алиментам Азмуна ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21832

      vladimir-7 5 часов назад

      Ещё одного чуда, через два дня на третий, не бывает.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90163
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67816
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru