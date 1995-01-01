Отбор ЧМ-2022. Россия играет в Мариборе со Словенией

Ничего себе! Два таких гола! Что там с ними сделали?! Ведь могут, оказывается! Когда хотят...
В эти минуты идет матч 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022, в котором сборная России в гостях играет со Словенией.
Встреча проходит в Мариборе на стадионе «Людски врт».
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Россия занимает второе место в группе (16 очков), Словения – третье (10 очков).
- Команды встречались друг с другом 5 раз: дважды победили словенцы, дважды – россияне, еще один матч закончился ничьей.