Сборная России вылетела в Марибор

Сборная России отправилась на очередной матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Словении. Он состоится в Мариборе на стадионе «Людски врт».

Последние дни россияне базировались в Казани, где обыграли в рамках отбора Словакию (1:0).

В 1-м круге Россия победила Словению со счетом 2:1.

Россия в случае победы над Словенией может возглавить группу.

При главном тренере Валерии Карпине россияне не проигрывают и не пропускают.