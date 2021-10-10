Сборная России вылетела в Марибор

Сборная России отправилась на очередной матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Словении. Он состоится в Мариборе на стадионе «Людски врт».
Последние дни россияне базировались в Казани, где обыграли в рамках отбора Словакию (1:0).
- В 1-м круге Россия победила Словению со счетом 2:1.
- Россия в случае победы над Словенией может возглавить группу.
- При главном тренере Валерии Карпине россияне не проигрывают и не пропускают.
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Источник: твиттер сборной России
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