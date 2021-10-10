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    Сборная России вылетела в Марибор

    Сборная России отправилась на очередной матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Словении. Он состоится в Мариборе на стадионе «Людски врт».

    Последние дни россияне базировались в Казани, где обыграли в рамках отбора Словакию (1:0).

    • В 1-м круге Россия победила Словению со счетом 2:1.
    • Россия в случае победы над Словенией может возглавить группу.
    • При главном тренере Валерии Карпине россияне не проигрывают и не пропускают.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17572

      JTherry 2 минуты назад

      от слова Марибор всегда неприятные футбольные ассоциации... тем не менее, удачи нашим парням..!

      0
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      Рейтинг: +14568

      Garrincha58 1 час назад

      словенцы сами себе точно не забьют, а нашим так фартить два матча подряд вряд ли будет итог проиграют с разницей в два мяча

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