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Сборная России вылетела в Марибор

10 октября 2021, 10:39
26

Сборная России отправилась на очередной матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Словении. Он состоится в Мариборе на стадионе «Людски врт».

Последние дни россияне базировались в Казани, где обыграли в рамках отбора Словакию (1:0).

  • В 1-м круге Россия победила Словению со счетом 2:1.
  • Россия в случае победы над Словенией может возглавить группу.
  • При главном тренере Валерии Карпине россияне не проигрывают и не пропускают.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Словения Россия
Комментарии (26)
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Garrincha58
1633851800
словенцы сами себе точно не забьют, а нашим так фартить два матча подряд вряд ли будет итог проиграют с разницей в два мяча
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JTherry
1633855977
от слова Марибор всегда неприятные футбольные ассоциации... тем не менее, удачи нашим парням..!
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NewLife
1633860017
В разделе Бомбардира "Футбольные матчи" если щелкнуть по "завтра", то пишет, что матчей нет. Видимо, не считают игру нашей сборной футболом.
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Muboraksho
1633864466
Россия порви Словению и докажите что умеете забивать голы.
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Форвард 79
1633865985
Словенцы в отличии от Словаков менее агресивны в атаке, но за счет Облака и организованной игры очень хороши в обороне. К тому же они играют дома. Будет крайне тяжело, но верим в ребят!
ВПЕРЕД РОССИЯ!!!
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житель СПб
1633869054
Конечно, мы желаем нашей команде успеха! Но надо начать думать - думать о тактике игры. На прошлый матч была избрана тактика "глубокий, не очень качественный автобус". Ладно, повезло. А что теперь? Смолов проявил себя ужасно, защита (как всегда - Джикия) - очень плохо. Я не знаю, какие слова выберет Карпин, чтобы заставить работать Заболотного, Соболева. Но если заставит - я бы их выпускал - обоих. Сразу.
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alex1951
1633871688
Мы все помним 2009 год. Тот же Марибор.Те же команды. Можем не будем вспоминать ,как ,,чипсоедовская команда,, нагадила: Гусу Ивановичу,болелам и ,конечно,себе.........Гадкое времечко..... ...Так что Карпуша ,давай ,продолжи свою - хоть и не зрелищную ,но продуктивную компанию.....народ верует!.....А кто будет тебе палки вставлять ,того на вечернюю лошадь и на хаус...)))
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Кузьмич на трибуне
1633882378
При слове Марибор, мурашки по коже. Предчувствие перед этой встречей не совсем хорошее. Вспоминая последнюю игру со словаками, надежды на уверенную победу нет. Тем не менее буду болеть за наших. Пожелаю им удачи.
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Кузьмич на трибуне
1633888183
Глядя последнюю игру , сложилось впечатление, что Карпин перестарался с нагрузками. Не хватало сил на скоростную игру. особенно удивил бланш Смолова и разбитая морда Кузяева. что то похоже на конфликт в команде. Возможно что ещё три дня дали шанс поймать отходняк и в команде будет согласие и желание играть. Хотя ... завтра всё увидим.
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Soccerdealer63
1633970887
Несколько дней жил очарованием ФУТБОЛА! Это я про Лигу Наций.... До сих пор в голове "розовый туман" от всех этих парней и того праздника, который они нам подарили от щедрот своей души!)))!))) Даже не буду пытаться определить лучшую игру или утверждать всякую чушь, навроде .. Французы "на голову выше Бельгии"... Это был один шедевральный спектакль на четыре акта! ВСЁ ЭТО ОЧЕНБ ПОМОГАЕТ СМОТРЕТЬ НАШУ СБОРНУЮ: НАШИ ГЕРОИ ОЧЕВИДНО ПРЕДСТАВЛЯЮТ КАКОЙ-ТО ДРУГОЙ ВИД СПОРТА, ИГРАЮТ В КАКУЮ-ТО ДРУГУЮ ИГРУ, В КОТОРОЙ ОНИ МУЧАЮТСЯ НА ПОЛЕ И МУЧАЮТ НАС, ВЫХОДЯТ ИГРАТЬ СМЕРТЕЛЬНО УСТАЛЫМИ, БОРЮТСЯ С МЯЧОМ В ПОПЫТКАХ УСМИРИТЬ ЕГО, ПЫТАЮТСЯ КАЖДЫЙ РАЗ "НАЛАДИТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ С ПАРТНЁРАМИ", "ВЫПОЛНИТЬ ТРЕНЕРСКИЕ УСТАНОВКИ", "НЕ ПОДВЕСТИ СТРАНУ", "ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ" И, НАКОНЕЦ - "ПРОЙТИ В СЛЕДУЮЩУЮ СТАДИЮ ТУНРНИРА...и... Бог ещё знает чего! Я, после ЛИГИ НАЦИЙ, поставил виртуальный эксперимент: представил, что во время игр нашей команды мяч тяжелее на пару кило, в бутсах (и, возможно, в труселях)у наших свинцовые пластины, перед выходом на поле их всех укололи каким-то отупляющим снадобьем... И МНЕ СТАЛО ЛЕГКО И ВЕСЕЛО! Теперь я вполне могу смотреть игру сборной РФ и понимать с какими трудностями и препятствиями они борются на поле, помимо третьесортных соперников!)))
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