Яровинский: «Коррупция в российском футболе себя изживает»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский считает, что коррупция в отечественном футболе сокращается. Он судит по людям, стоящим во главе клубов.
«Конечно, коррупция – проблема российского футбола. Хотя сейчас она сильно себя изживает, так как во главе клубов стоят люди, которые хотят все правильно делать», – считает Яровинский.
- Яровинский везде работает в связке с главным тренером Леонидом Слуцким.
- В «Рубине» они работают уже 2 года.
- В последних 10 матчах у казанцев 1 победа.
Яровинский: «Есть слухи, что Дзагоев и Кокорин старше своего записанного возраста»
Человек, который везде ездит за Слуцким
Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой