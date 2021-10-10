Яровинский: «Коррупция в российском футболе себя изживает»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский считает, что коррупция в отечественном футболе сокращается. Он судит по людям, стоящим во главе клубов.

«Конечно, коррупция – проблема российского футбола. Хотя сейчас она сильно себя изживает, так как во главе клубов стоят люди, которые хотят все правильно делать», – считает Яровинский.

Яровинский везде работает в связке с главным тренером Леонидом Слуцким .

. В «Рубине» они работают уже 2 года.

В последних 10 матчах у казанцев 1 победа.

Яровинский: «Есть слухи, что Дзагоев и Кокорин старше своего записанного возраста»

Человек, который везде ездит за Слуцким