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  • Яровинский: «Коррупция в российском футболе себя изживает»

Яровинский: «Коррупция в российском футболе себя изживает»

10 октября 2021, 01:09
14

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский считает, что коррупция в отечественном футболе сокращается. Он судит по людям, стоящим во главе клубов.

«Конечно, коррупция – проблема российского футбола. Хотя сейчас она сильно себя изживает, так как во главе клубов стоят люди, которые хотят все правильно делать», – считает Яровинский.

  • Яровинский везде работает в связке с главным тренером Леонидом Слуцким.
  • В «Рубине» они работают уже 2 года.
  • В последних 10 матчах у казанцев 1 победа.

Яровинский: «Есть слухи, что Дзагоев и Кокорин старше своего записанного возраста»

Человек, который везде ездит за Слуцким

Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой
Россия. Премьер-лига Рубин Яровинский Олег
Комментарии (14)
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Axe111
1633819344
)))
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x-x-x-x-x
1633828500
оно и видно при выборах. в РПЛ кандидат без конкурентов это и есть коррупция. ах да ты имел ввиду наверное что в стране коррупцию легализовали.
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моэм
1633839173
похоже вью делалось их жёлтого дома , поэтому эти слова клиента палаты № 6 не стоит воспринимать всерьёз ....но мечты иногда же сбываются !... но такое в России невозможно ...такова Россия ...на том и стоим.
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САДЫЧОК
1633845142
Коррупция , конечно себя изживёт ТОГДА , когда вся шваль не квалифицированная Будет изгнана из футбола , политики т.д.
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Олег1204
1633847901
Как уйдут бюджетные деньги, так уйдет и корупция
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Vitaga
1633850924
явный бред. посмотрел бы на свою академию.... это всё из той же истории с выборами... - победим коррупцию и 90% за единую россию.......
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Plyash
1633853394
Ну да,особенно по Хачатурянцу это видно.Судейский корпус развалил,теперь в РПЛ командовать пришёл - АПЛ из неё ваять будет.Просто писец и анекдот от армянского радио.
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житель СПб
1633853612
Именно поэтому в прошлом году в отношении Рубина было немало неоднозначных решений, позволивших ему подняться выше своего объективного и честного уровня? Это похоже на цинизм. Берите пример с Миллера, Федуна, Гинера - они никогда не говорят о необходимости изживания коррупции в РФЛ.
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vladimir-7
1633855229
Яровинский, тебя Дюков с Хачатурянцем попросили написать статью о коррупции, которая сейчас начинает сильно себя изживать?
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Garrincha58
1633859361
как раньше говорили в СССР секса нет то же самое и сейчас в России коррупции нет и не может быть
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