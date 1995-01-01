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    Яровинский: «Коррупция в российском футболе себя изживает»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский считает, что коррупция в отечественном футболе сокращается. Он судит по людям, стоящим во главе клубов.

    «Конечно, коррупция – проблема российского футбола. Хотя сейчас она сильно себя изживает, так как во главе клубов стоят люди, которые хотят все правильно делать», – считает Яровинский.

    • Яровинский везде работает в связке с главным тренером Леонидом Слуцким.
    • В «Рубине» они работают уже 2 года.
    • В последних 10 матчах у казанцев 1 победа.

    Яровинский: «Есть слухи, что Дзагоев и Кокорин старше своего записанного возраста»

    Человек, который везде ездит за Слуцким

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    Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3251

      Axe111 17 минут назад

      )))

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      Рейтинг: +2523

      tarasofka 36 минут назад

      осталось только расформировать спартак, чтобы окончательно победить коррупцию в нашем футболе.

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