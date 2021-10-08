Отбор ЧМ-2022. Перу победил Чили, Аргентина не забила Парагваю, Бразилия обыграла Венесуэлу

Завершились матчи 11-го тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022.

В матчах Парагвай – Аргентина и Уругвай – Колумбия команды обошлись без голов. Бразилия одержала волевую победу над Венесуэлой (3:1), а Перу победил Чили (2:0).

Бразилия закрепила лидерство в отборе, одержав 9 победу в 9 матчах. Эквадор поднялся на третье место.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 11-й тур

Парагвай – Аргентина – 0:0

Венесуэла – Бразилия – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Э. Рамирес, 11; 1:1 – Маркиньос, 71; 1:2 – Габриэл (с пенальти), 85; 1:3 – Антони, 90+5.

Уругвай – Колумбия – 0:0

Перу – Чили – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Куэва, 36; 2:0 – Пенья, 64.

Эквадор – Боливия – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Эстрада, 14; 2:0 – Э. Валенсия, 17; 3:0 – Э. Валенсия, 19.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирная таблица отбора ЧМ-2022