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Отбор ЧМ-2022. Перу победил Чили, Аргентина не забила Парагваю, Бразилия обыграла Венесуэлу

8 октября 2021, 08:29
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Завершились матчи 11-го тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022.

В матчах ПарагвайАргентина и УругвайКолумбия команды обошлись без голов. Бразилия одержала волевую победу над Венесуэлой (3:1), а Перу победил Чили (2:0).

Бразилия закрепила лидерство в отборе, одержав 9 победу в 9 матчах. Эквадор поднялся на третье место.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 11-й тур

Парагвай – Аргентина – 0:0

Венесуэла – Бразилия – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Э. Рамирес, 11; 1:1 – Маркиньос, 71; 1:2 – Габриэл (с пенальти), 85; 1:3 – Антони, 90+5.

Уругвай – Колумбия – 0:0

Перу – Чили – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Куэва, 36; 2:0 – Пенья, 64.

Эквадор – Боливия – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Эстрада, 14; 2:0 – Э. Валенсия, 17; 3:0 – Э. Валенсия, 19.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Перу Чили Аргентина Парагвай Бразилия Венесуэла Колумбия Уругвай Эквадор Боливия
Комментарии (1)
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portero
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Уже новые игры команды сыграли, а новости старые...
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