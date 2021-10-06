Мещеряков: «Точно не жалею о приходе Николича в «Локомотив». Уверен, он не затеряется»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался об уходе Марко Николича из столичного клуба.

«Во-первых, нынешнее руководство «Локомотива» берет на себя всю ответственность за это решение.

Что касается Марко, считаю его профессионалом в плане работы и хорошим человеком. Он имеет свое мнение и умеет его отстаивать. Хочу пожелать ему удачи, я уверен, что он не затеряется.

Точно не жалею о приходе Николича. Он приглашался в соответствии со стратегией развития клуба», – сказал Мещеряков.

Николич получит 3 миллиона евро в качестве неустойки.

Он возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.

Под руководством серба клуб занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.

Eurostavka: «Локомотив» запретил Николичу комментировать уход из клуба до ноября