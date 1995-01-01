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    Мещеряков: «Точно не жалею о приходе Николича в «Локомотив». Уверен, он не затеряется»

    Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался об уходе Марко Николича из столичного клуба.

    «Во-первых, нынешнее руководство «Локомотива» берет на себя всю ответственность за это решение.

    Что касается Марко, считаю его профессионалом в плане работы и хорошим человеком. Он имеет свое мнение и умеет его отстаивать. Хочу пожелать ему удачи, я уверен, что он не затеряется.

    Точно не жалею о приходе Николича. Он приглашался в соответствии со стратегией развития клуба», – сказал Мещеряков.

    • Николич получит 3 миллиона евро в качестве неустойки.
    • Он возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.
    • Под руководством серба клуб занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.

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    Источник: ТАСС

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