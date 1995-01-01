Дзюба получил 20 дней отдыха в межсезонье с 2018 года. Меньше всех футболистов в мире

Дзюба в сборной, все жалуются. Дзюба не в сборной, все жалуются)))
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала отчет о нагрузках 265 футболистов из 44 лиг в период с 2018 по 2021-й год.
Согласно представленному отчету, нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба за последние три сезона суммарно отдыхал в межсезонье 20 дней. Это наименьший показатель среди всех футболистов мира.
FIFPro рекомендует, чтобы игроки отдыхали в межсезонье минимум 28 дней, а перерыв в сезоне составлял 14 дней.
- В начале сезона у Дзюбы была 9-матчевая безголевая серия.
- В 10 матчах этого сезона РПЛ форвард забил 4 мяча и отдал 2 ассиста.
- Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.