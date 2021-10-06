Дзюба получил 20 дней отдыха в межсезонье с 2018 года. Меньше всех футболистов в мире

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала отчет о нагрузках 265 футболистов из 44 лиг в период с 2018 по 2021-й год.

Согласно представленному отчету, нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба за последние три сезона суммарно отдыхал в межсезонье 20 дней. Это наименьший показатель среди всех футболистов мира.

FIFPro рекомендует, чтобы игроки отдыхали в межсезонье минимум 28 дней, а перерыв в сезоне составлял 14 дней.