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    Дзюба получил 20 дней отдыха в межсезонье с 2018 года. Меньше всех футболистов в мире

    Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала отчет о нагрузках 265 футболистов из 44 лиг в период с 2018 по 2021-й год.

    Согласно представленному отчету, нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба за последние три сезона суммарно отдыхал в межсезонье 20 дней. Это наименьший показатель среди всех футболистов мира.

    FIFPro рекомендует, чтобы игроки отдыхали в межсезонье минимум 28 дней, а перерыв в сезоне составлял 14 дней.

    • В начале сезона у Дзюбы была 9-матчевая безголевая серия.
    • В 10 матчах этого сезона РПЛ форвард забил 4 мяча и отдал 2 ассиста.
    • Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: FIFPro

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +729

      Lilipyt 5 минут назад

      Дзюба в сборной, все жалуются. Дзюба не в сборной, все жалуются)))

      0
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      Рейтинг: +25411

      Боцман59rus 17 минут назад

      _ он на поле добирает, в пешем режиме, да и Зенит большую часть сезона, играет в недельном графике, так что интенсивность и количество проведенных матчей, в течении сезона, позволяет ловить раслабон, в течении всего календарного года .

      0
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      Рейтинг: +7546

      Fusballer 19 минут назад

      Зато сейчас самый отдыхающий на поле среди всех футболистов в мире.

      0
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      Рейтинг: +2440

      tarasofka 59 минут назад

      позор спартаку.

      0
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      Рейтинг: +10794

      житель СПб 1 час назад

      Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Вот теперь бы всем экспертам так же публично, как его грязью поливали, извинения ему принести... И Газзаеву, и прочим...

      1
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      Рейтинг: +450

      Medved2468 1 час назад

      Одним словом, работает не покладая рук)

      0
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      Рейтинг: +4393

      AtticusFinch 1 час назад

      а ВСЕ ЕГО ОБСИРАЛИ - ЧТО ЗА СБОРНУЮ К ЭТОМУ ДУРАКУ КАРПИНУ НЕ ПОЕХАЛ!

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