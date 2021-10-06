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  • Дзюба получил 20 дней отдыха в межсезонье с 2018 года. Меньше всех футболистов в мире

Дзюба получил 20 дней отдыха в межсезонье с 2018 года. Меньше всех футболистов в мире

6 октября 2021, 00:27
31

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала отчет о нагрузках 265 футболистов из 44 лиг в период с 2018 по 2021-й год.

Согласно представленному отчету, нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба за последние три сезона суммарно отдыхал в межсезонье 20 дней. Это наименьший показатель среди всех футболистов мира.

FIFPro рекомендует, чтобы игроки отдыхали в межсезонье минимум 28 дней, а перерыв в сезоне составлял 14 дней.

  • В начале сезона у Дзюбы была 9-матчевая безголевая серия.
  • В 10 матчах этого сезона РПЛ форвард забил 4 мяча и отдал 2 ассиста.
  • Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Источник: FIFPro
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (31)
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житель СПб
1633469870
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Вот теперь бы всем экспертам так же публично, как его грязью поливали, извинения ему принести... И Газзаеву, и прочим...
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Боцман59rus
1633472734
_ он на поле добирает, в пешем режиме, да и Зенит большую часть сезона, играет в недельном графике, так что интенсивность и количество проведенных матчей, в течении сезона, позволяет ловить раслабон, в течении всего календарного года .
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Lilipyt
1633473461
Дзюба в сборной, все жалуются. Дзюба не в сборной, все жалуются)))
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Мост
1633474761
'Задрочили" Дзюбу!
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jek718875
1633495222
да здравствует самый работящий футболист в мире А.ДЗЮБАРИНЬЁ
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FanatSerj
1633500814
запрессовали мужика, совсем личного времени не осталось, всё на скорую руку делать приходиться ))
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R_a_i_n
1633501999
Почитал комменты))) Как же у нас все любят Шлюбу.
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Хейтер Аларм
1633502215
кабздешь! только зимой у него по месяцу перерыв выходит! за 3 года 3 месяца!
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slavа0508
1633504076
Что то они не так считают . зимние паузы забыли . так что он далеко не первый по этому показателю . просто у нас сезон на две части разбит и этот промежуток не вошёл в подсчёт а там три месяца так что Дзюба и в 100 не войдёт если считать нормально ..
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GammiD
1633505742
Че ему отдыхать то??? он пешком по полю ходит...
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