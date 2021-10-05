Захарян получил ушиб на тренировке сборной России

Пусть залечивают свои болячки, может Карпин найдет им место в составе?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник «Динамо» Арсен Захарян досрочно завершил тренировку национальной команды.
«У Захаряна ушиб, завтра посмотрим. Денис [Глушаков] на поле уже был, разминку сделал. Завтра глянем, как отреагирует на нагрузку», – сказал Карпин.
- Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
- 11 октября сборная проведет игру со Словенией.
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