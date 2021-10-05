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    Захарян получил ушиб на тренировке сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник «Динамо» Арсен Захарян досрочно завершил тренировку национальной команды.

    «У Захаряна ушиб, завтра посмотрим. Денис [Глушаков] на поле уже был, разминку сделал. Завтра глянем, как отреагирует на нагрузку», – сказал Карпин.

    • Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
    • 11 октября сборная проведет игру со Словенией.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +52775

      portero 28 минут назад

      Пусть залечивают свои болячки, может Карпин найдет им место в составе?

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