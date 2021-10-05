Глушаков: «У меня небольшое повреждение задней поверхности бедра»

Полузащитник «Химок» и сборной России Денис Глушаков объяснил, почему досрочно завершил тренировку национальной команды.

«Ни для кого не секрет, что у меня было микроповреждение: пришлось закончить тренировку досрочно. Занимался в общей группе, после чего был свой план.

Что за травма? Небольшое повреждение задней поверхности бедра. Да, я ездил на МРТ: мышцы целы, всe чисто. Буду ли я готов к Словакии? Не будем загадывать», – сказал Глушаков.