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    Глушаков: «У меня небольшое повреждение задней поверхности бедра»

    Полузащитник «Химок» и сборной России Денис Глушаков объяснил, почему досрочно завершил тренировку национальной команды.

    «Ни для кого не секрет, что у меня было микроповреждение: пришлось закончить тренировку досрочно. Занимался в общей группе, после чего был свой план.

    Что за травма? Небольшое повреждение задней поверхности бедра. Да, я ездил на МРТ: мышцы целы, всe чисто. Буду ли я готов к Словакии? Не будем загадывать», – сказал Глушаков.

    • Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
    • 11 октября сборная проведет игру со Словенией.

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    Источник: «Чемпионат»

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