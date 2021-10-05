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    Бабаев: «Сумма контракта с «Матч ТВ» превышает 100 миллионов на сезон. Решили не гнаться за журавлем»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев раскрыл детали нового ТВ-контракта РПЛ с «Матч ТВ».

    «По правам непростое решение. Но все не так жестко, как вы трактуете, это не монополия. Мы заказали авторитетное исследование иностранной компании по потенциальной стоимости прав на телетрансляции нашего чемпионата.

    В процессе работы мы превысили максимальную сумму этих прав. Обсудили текущую ситуацию, учитывая наше сотрудничество с «Матч ТВ», единогласно приняли предложение, потому что цель была достигнута до тендера. Сумма контракта превышает 100 миллионов долларов на сезон.

    Никакого административного давления не было. Мы решили не гнаться за журавлeм, выбрали хорошую синицу», – сказал Бабаев.

    • «Матч ТВ» предложил лиге 6,6 миллиарда рублей за первые 2 года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие 2.
    • В среднем за год «Матч ТВ» будет платить РПЛ за ТВ-права 7,15 миллиарда рублей.
    • Лига решила отказаться от проведения тендера.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    05.10.2021 15:50
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2117

      SunRomeS 5 октября, 21:24

      "Короче ничего в нашем футболе не меняется продолжаем падать. Прям смешно, предложили больше денег, но решили взять меньше и остаться с матч тв. И кто поверит, что не было административного давления ? "
      *****
      Что это? или читаем через слово?

      "В среднем за год «Матч ТВ» будет платить РПЛ за ТВ-права 7,15 миллиарда рублей."
      Прошлый ценник, вроде, и до 1,5 лярда не дотягивал...
      Сколько Оkko предлагал? насколько я знаю 6 лярдов.
      Я из минусов вижу только профнепригодность Матч-тв, а так все норм.

      0
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      Рейтинг: +14

      lеоnem 5 октября, 20:40

      Пpoгнозы футбoльных матчей bet-org.ru

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1331

      sерж 5 октября, 20:28

      нищеброды и сейчас не могут платить 299 рублей в месяц,а со следующего сезона ценник повысится .Визгу то будет

      0
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      Рейтинг: +64

      3meeeD 5 октября, 18:32

      А у людей места рабочие с короной пропали,да копейки в кошельке.Государству бы анархию на месяцок.Пускай поспать в страхе

      0
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      Рейтинг: +10514

      NewLife 5 октября, 18:23

      Профнепригодные манагеры !

      0
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      Рейтинг: +588

      OOOVVV. 5 октября, 17:47

      Это не журавль в небе, а дятел в заднице!
      Правильно, что отказались.

      3
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      Рейтинг: +49

      razoryy 5 октября, 17:21

      А трансляции такие же будут ? то показывают то не показывают матчи или так же выборочно будут ?если это так то это полное г.......о

      0
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      Рейтинг: +2683

      Derzkiy1 5 октября, 16:59

      Зачем эти детали людям знать? Лучше скажи, вы продали футболистов на 50кк, а покупок нету! Где бабки? Команду усилят будут?

      0
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      Рейтинг: +3251

      Axe111 5 октября, 16:54

      "Это не монополия"......лол ну да)))))))))

      1
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      Рейтинг: +4363

      TOMSON 5 октября, 16:34

      Кто бы сомневался. Шваркнули пару компаний на бабки и время и даже тендер не стали проводить.
      Все как всегда у нас в стране, потому так и живем. По сути вся эта клоунада ради припугнуть Матч и заставить заплатить больше. Никто и не собирался никому другому данные права передавать.

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