Бабаев: «Сумма контракта с «Матч ТВ» превышает 100 миллионов на сезон. Решили не гнаться за журавлем»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев раскрыл детали нового ТВ-контракта РПЛ с «Матч ТВ».

«По правам непростое решение. Но все не так жестко, как вы трактуете, это не монополия. Мы заказали авторитетное исследование иностранной компании по потенциальной стоимости прав на телетрансляции нашего чемпионата.

В процессе работы мы превысили максимальную сумму этих прав. Обсудили текущую ситуацию, учитывая наше сотрудничество с «Матч ТВ», единогласно приняли предложение, потому что цель была достигнута до тендера. Сумма контракта превышает 100 миллионов долларов на сезон.

Никакого административного давления не было. Мы решили не гнаться за журавлeм, выбрали хорошую синицу», – сказал Бабаев.

«Матч ТВ» предложил лиге 6,6 миллиарда рублей за первые 2 года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие 2.

В среднем за год «Матч ТВ» будет платить РПЛ за ТВ-права 7,15 миллиарда рублей.

Лига решила отказаться от проведения тендера.

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