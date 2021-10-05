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  • Бабаев: «Сумма контракта с «Матч ТВ» превышает 100 миллионов на сезон. Решили не гнаться за журавлем»

Бабаев: «Сумма контракта с «Матч ТВ» превышает 100 миллионов на сезон. Решили не гнаться за журавлем»

5 октября 2021, 15:50
10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев раскрыл детали нового ТВ-контракта РПЛ с «Матч ТВ».

«По правам непростое решение. Но все не так жестко, как вы трактуете, это не монополия. Мы заказали авторитетное исследование иностранной компании по потенциальной стоимости прав на телетрансляции нашего чемпионата.

В процессе работы мы превысили максимальную сумму этих прав. Обсудили текущую ситуацию, учитывая наше сотрудничество с «Матч ТВ», единогласно приняли предложение, потому что цель была достигнута до тендера. Сумма контракта превышает 100 миллионов долларов на сезон.

Никакого административного давления не было. Мы решили не гнаться за журавлeм, выбрали хорошую синицу», – сказал Бабаев.

  • «Матч ТВ» предложил лиге 6,6 миллиарда рублей за первые 2 года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие 2.
  • В среднем за год «Матч ТВ» будет платить РПЛ за ТВ-права 7,15 миллиарда рублей.
  • Лига решила отказаться от проведения тендера.

Хачатурянц: «Предложение «Матч ТВ» по ТВ-правам выросло значительно. Тендера не будет»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Бабаев Роман
Комментарии (10)
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mahan
1633439557
Короче ничего в нашем футболе не меняется продолжаем падать. Прям смешно, предложили больше денег, но решили взять меньше и остаться с матч тв. И кто поверит, что не было административного давления ?
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Axe111
1633442076
"Это не монополия"......лол ну да)))))))))
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Derzkiy1
1633442392
Зачем эти детали людям знать? Лучше скажи, вы продали футболистов на 50кк, а покупок нету! Где бабки? Команду усилят будут?
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razoryy
1633443666
А трансляции такие же будут ? то показывают то не показывают матчи или так же выборочно будут ?если это так то это полное г.......о
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OOOVVV.
1633445253
Это не журавль в небе, а дятел в заднице! Правильно, что отказались.
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NewLife
1633447402
Профнепригодные манагеры !
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3meeeD
1633447952
А у людей места рабочие с короной пропали,да копейки в кошельке.Государству бы анархию на месяцок.Пускай поспать в страхе
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sерж
1633454886
нищеброды и сейчас не могут платить 299 рублей в месяц,а со следующего сезона ценник повысится .Визгу то будет
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lеоnem
1633455634
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SunRomeS
1633458241
"Короче ничего в нашем футболе не меняется продолжаем падать. Прям смешно, предложили больше денег, но решили взять меньше и остаться с матч тв. И кто поверит, что не было административного давления ? " ***** Что это? или читаем через слово? "В среднем за год «Матч ТВ» будет платить РПЛ за ТВ-права 7,15 миллиарда рублей." Прошлый ценник, вроде, и до 1,5 лярда не дотягивал... Сколько Оkko предлагал? насколько я знаю 6 лярдов. Я из минусов вижу только профнепригодность Матч-тв, а так все норм.
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