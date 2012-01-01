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    Хачатурянц: «Все 16 клубов выразили мне доверие. Прядкин сам подал в отставку»

    И.о. президента РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о решении клубов назначить его на этот пост.

    «Все 16 клубов выразили мне доверие и проголосовали за то, чтобы я выполнял обязанности президента премьер-лиги.

    Сергей Геннадьевич Прядкин сам подал в отставку. Никакого недоверия. Почему подал? На этой части заседания меня не было», – сказал Хачатурянц.

    Выборы президента РПЛ пройдут 22 октября. Хачатурянц в случае победы будет два года работать бесплатно

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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