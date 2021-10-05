Хачатурянц: «Все 16 клубов выразили мне доверие. Прядкин сам подал в отставку»

И.о. президента РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о решении клубов назначить его на этот пост.

«Все 16 клубов выразили мне доверие и проголосовали за то, чтобы я выполнял обязанности президента премьер-лиги.

Сергей Геннадьевич Прядкин сам подал в отставку. Никакого недоверия. Почему подал? На этой части заседания меня не было», – сказал Хачатурянц.

Прядкин подал в отставку с поста главы лиги после 14 лет работы.

РПЛ выплатит ему зарплату за два года – 12 миллионов рублей.

Выборы президента РПЛ пройдут 22 октября. Хачатурянц в случае победы будет два года работать бесплатно