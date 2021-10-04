Журналист Фуото: «Барселона» не увольняет Кумана по финансовым причинам

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман до сих пор не потерял работу только из-за финансового кризиса в клубе.

По информации журналиста Исаака Фуото, неустойка за увольнение голландца составит 12 миллионов евро. Эти деньги нужно заплатить до 30 июня 2022 года, иначе каталонцы не смогут зарегистрировать нового тренера.

Кроме того, из-за лимита зарплат «Барса» способна платить новому тренерскому штабу не более 3 миллионов. За такую сумму у клуба пока не получается подобрать подходящего специалиста.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить Кумана после матча с «Реалом», который состоится 24 октября.