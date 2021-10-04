Агент Куликова – об интересе «Спартака»: «Слухи я не буду комментировать»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова, ушел от ответа на вопрос о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

«Слухи я не комментирую. Я готов разговаривать, когда есть официальная информация от клуба или от кого-то еще. Слухи я не буду комментировать», – сказал агент.