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  • Семак: «Мне без разницы, что считают люди, называющие «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

Семак: «Мне без разницы, что считают люди, называющие «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

3 октября 2021, 19:28
19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

– Не считаете ли, что подобный результат должен прекратить все домыслы относительно отношений «Зенита» и «Сочи»? Как вы относитесь к разговорам о том, что «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»?

– Люди, которые говорят так, не хотят ничего понимать и слышать. Мне без разницы, что считают такие люди.

  • «Зенит» проиграл «Сочи» впервые в истории.
  • До этого клубы встречались четыре раза. Во всех матчах выиграли петербуржцы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Семак Сергей
Комментарии (19)
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alex1951
1633278885
Семаку и правда на все наср. У него в бестолковке щас Лига Ч. и Чемп ,где у него пока все чики-пики.....
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Garrincha58
1633280225
тренеришка блин ему на всё....
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ALEX ML
1633281108
Тянут за уши фарм клуб в ЕК
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Spirit_78
1633281497
Правильно, на идиотов нужно меньше внимание обращать.
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portero
1633286365
Семак слабый тренер, наверное он реально в соц.сетях сидит и читает, а тренировать забывает и замены никогда вовремя не делает...
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belarus-gomel
1633288955
семак упал окончательно.... а был вроде норм.... или так казалось..
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Каратель помойников
1633300435
рпфл превратился в чемпионат миллера-ротенберга,правильно,какая кому разница.семака так оболванили что он уже не понимает что говорит
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Axe111
1633307059
Мне без разницы на твою якобы тренерскую деятельность...дилетант и абсолютно не способный чел
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Давид59
1633320794
В этой истории есть один положительный момент. Заткнут , наконец рот злопыхатели (и Вася Уткин, в том числе), каждый год про "фарм-клуб" вещающие.
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mamba9090909
1633323064
Правильно Сергей. Собаки лают, а караван идёт. Зенит идёт к четвёртому, подряд, чемпионству, и завистники захлёбываются в истерике.
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