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    Семак: «Мне без разницы, что считают люди, называющие «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

    – Не считаете ли, что подобный результат должен прекратить все домыслы относительно отношений «Зенита» и «Сочи»? Как вы относитесь к разговорам о том, что «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»?

    – Люди, которые говорят так, не хотят ничего понимать и слышать. Мне без разницы, что считают такие люди.

    • «Зенит» проиграл «Сочи» впервые в истории.
    • До этого клубы встречались четыре раза. Во всех матчах выиграли петербуржцы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2388

      Spirit_78 1 минуту назад

      Правильно, на идиотов нужно меньше внимание обращать.

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      Рейтинг: +2188

      ALEX ML 8 минут назад

      Тянут за уши фарм клуб в ЕК

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      Рейтинг: +14531

      Garrincha58 22 минуты назад

      тренеришка блин ему на всё....

      1
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      Рейтинг: +9716

      alex1951 45 минут назад

      Семаку и правда на все наср.
      У него в бестолковке щас Лига Ч. и Чемп ,где у него пока все чики-пики.....

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