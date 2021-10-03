Семак: «Мне без разницы, что считают люди, называющие «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).
– Не считаете ли, что подобный результат должен прекратить все домыслы относительно отношений «Зенита» и «Сочи»? Как вы относитесь к разговорам о том, что «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»?
– Люди, которые говорят так, не хотят ничего понимать и слышать. Мне без разницы, что считают такие люди.
- «Зенит» проиграл «Сочи» впервые в истории.
- До этого клубы встречались четыре раза. Во всех матчах выиграли петербуржцы.
Источник: «Спорт-Экспресс»