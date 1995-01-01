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    Худяков, Бека Бека, Анджорин – в основе «Локомотива» на игру с «Ростовом»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 10-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Керк, Анджорин, Камано.

    Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Жемалетдинов, Рыбчинский, Бабкин, Петров, Смолов, Лисакович.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Глебов, Сухомлинов, Альмквист, Гигович, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Бабурин, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мелехин, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Исик, Соу

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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