Худяков, Бека Бека, Анджорин – в основе «Локомотива» на игру с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 10-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Керк, Анджорин, Камано.

Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Жемалетдинов, Рыбчинский, Бабкин, Петров, Смолов, Лисакович.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Глебов, Сухомлинов, Альмквист, Гигович, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мелехин, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Исик, Соу