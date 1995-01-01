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    Шунин: «Я восстановился. Готовлюсь к матчу со «Спартаком»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин восстановился от травмы. Он готовится к ближайшей встрече со «Спартаком».

    «Я полностью восстановился. На тренировке перед вылетом в Сочи получил рассечение – в игровом упражнении попали бутсой в лицо. Зашили, были глубокие внутренние швы – врачи запретили лететь с командой и вообще тренироваться. Через неделю швы сняли, сейчас ничего не мешает. Работаю в общей группе.

    У нас был разговор со Сандро Шварцем перед игрой с «Крыльями». Для тренера важно, чтобы футболист был готов на 100%, чтобы выйти и помочь команде. Я же пропустил десять дней. Сейчас всe в порядке, готовлюсь к следующему матчу со «Спартаком», – сказал Шунин.

    • Игра «Спартак» – «Динамо» состоится 16 октября.
    • В последних матчах «Динамо» ворота защищал Игорь Лещук.
    • Шунин – капитан «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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