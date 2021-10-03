Шунин: «Я восстановился. Готовлюсь к матчу со «Спартаком»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин восстановился от травмы. Он готовится к ближайшей встрече со «Спартаком».

«Я полностью восстановился. На тренировке перед вылетом в Сочи получил рассечение – в игровом упражнении попали бутсой в лицо. Зашили, были глубокие внутренние швы – врачи запретили лететь с командой и вообще тренироваться. Через неделю швы сняли, сейчас ничего не мешает. Работаю в общей группе.

У нас был разговор со Сандро Шварцем перед игрой с «Крыльями». Для тренера важно, чтобы футболист был готов на 100%, чтобы выйти и помочь команде. Я же пропустил десять дней. Сейчас всe в порядке, готовлюсь к следующему матчу со «Спартаком», – сказал Шунин.