Пиоли: «Ибрагимович может играть вечно»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поговорил о своем форварде Златане Ибрагимовиче. Шведу исполнилось 40 лет.

«Не знаю, сколько Златан еще будет играть. Исходя из его энтузиазма и желания тренироваться, могу сказать, что Ибрагимович может играть вечно.

Его страсть к футболу невероятна. Он занимается тем, что любит. Если бы я мог, я бы подарил ему максимально длительную карьеру», – сказал Пиоли.