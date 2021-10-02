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    Пиоли: «Ибрагимович может играть вечно»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поговорил о своем форварде Златане Ибрагимовиче. Шведу исполнилось 40 лет.

    «Не знаю, сколько Златан еще будет играть. Исходя из его энтузиазма и желания тренироваться, могу сказать, что Ибрагимович может играть вечно.

    Его страсть к футболу невероятна. Он занимается тем, что любит. Если бы я мог, я бы подарил ему максимально длительную карьеру», – сказал Пиоли.

    • Профессиональную карьеру швед начал в 1999 году в «Мальме».
    • На счету игрока 118 игр и 62 гола за сборную Швеции.
    • Ибрагимовича поздравила Лига чемпионов.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12201

      ilichkadr 2 часа назад

      Златан, ты великий, с Днюхой!

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