Пиоли: «Ибрагимович может играть вечно»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поговорил о своем форварде Златане Ибрагимовиче. Шведу исполнилось 40 лет.
«Не знаю, сколько Златан еще будет играть. Исходя из его энтузиазма и желания тренироваться, могу сказать, что Ибрагимович может играть вечно.
Его страсть к футболу невероятна. Он занимается тем, что любит. Если бы я мог, я бы подарил ему максимально длительную карьеру», – сказал Пиоли.
- Профессиональную карьеру швед начал в 1999 году в «Мальме».
- На счету игрока 118 игр и 62 гола за сборную Швеции.
- Ибрагимовича поздравила Лига чемпионов.
Источник: AS