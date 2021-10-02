Федотов – о том, что «Сочи» фарм-клуб «Зенита»: «Эти разговоры уже набили оскомину, но никуда не деться»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о том, что его команду называют фарм-клубом «Зенита».

«Разговоры об этом уже набили оскомину. Понятно, что от этого никуда не деться. Значит, нам еще есть над чем работать в этом отношении. Нужно правильно строить свое хозяйство, чтобы этих вопросов возникало как можно меньше.

Ну, или можно сыграть вничью. Если мы сыграем вничью или обыграем «Зенит», скажут, что «Зенит»... Писали же по окончании прошлого сезона, что если бы «Зенит» отдал шесть очков, то первое место было бы у «Зенита», а у нас второе.

Конечно, для нас матчи с «Зенитом» принципиальны. Хорошего соперника потрепать, навязать свою волю – это дорогого стоит. В домашнем матче мы были близки, чтобы отобрать очки.

Меня не было из-за болезни на этой игре, и какой-то блогер написал, что Федотов умеет прятаться перед важным матчем, имелось в виду матчем с фарм-клубом. У меня нет оснований прятаться. Могу любому все в глаза сказать», – заявил Федотов.