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    Федотов – о том, что «Сочи» фарм-клуб «Зенита»: «Эти разговоры уже набили оскомину, но никуда не деться»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о том, что его команду называют фарм-клубом «Зенита».

    «Разговоры об этом уже набили оскомину. Понятно, что от этого никуда не деться. Значит, нам еще есть над чем работать в этом отношении. Нужно правильно строить свое хозяйство, чтобы этих вопросов возникало как можно меньше.

    Ну, или можно сыграть вничью. Если мы сыграем вничью или обыграем «Зенит», скажут, что «Зенит»... Писали же по окончании прошлого сезона, что если бы «Зенит» отдал шесть очков, то первое место было бы у «Зенита», а у нас второе.

    Конечно, для нас матчи с «Зенитом» принципиальны. Хорошего соперника потрепать, навязать свою волю – это дорогого стоит. В домашнем матче мы были близки, чтобы отобрать очки.

    Меня не было из-за болезни на этой игре, и какой-то блогер написал, что Федотов умеет прятаться перед важным матчем, имелось в виду матчем с фарм-клубом. У меня нет оснований прятаться. Могу любому все в глаза сказать», – заявил Федотов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:41
    Комментарии26
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      Рейтинг: +13412

      paracetamol 8 минут назад

      Краснодару прос.рал позорник, а на Зенит пипку пялит!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10592

      Литейный4 8 минут назад

      Сочи сильный соперник для Зенита, это вам не поставщики очков хряки. Южане возьмут серебро в чемпионате. К бабке не ходить. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9851

      Cleaner 16 минут назад

      ФК Сочи - фарм-клуб Зенита. И нечего тут Федотову тумана напускать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7886

      Alekxei Z. 40 минут назад

      Нравится или нет , но с фактами не поспоришь.
      ФК Сочи появился из переехавшего питерского Динамо. В состав нового клуба был передан "десант" из 7-8 игроков Зенита.
      За всё выступление в РПЛ Сочи не смог отобрать у Зенита ни одного очка.
      Вот факты , которые знают все, а что говорит Федотов , ну просто бла-бла-бла.

      1
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      Рейтинг: +21468

      vladimir-7 45 минут назад

      Федотов: "Разговоры о том, что Сочи являются фарм-клубом Зенита и
      уже набили оскомину, поэтому надо признать, что это действительно
      так на самом деле". А вот по делу, надо запретить образовывать фарм-клубы в РПЛ, вот в ФНЛ, пожалуйста.

      1
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      Рейтинг: +13412

      paracetamol > vladimir-7 8 минут назад

      В РПЛ некому играть будет!

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      Рейтинг: +1958

      Январь 59 1 час назад

      Так в чем проблема. Зенит после трудной игры в ЛЧ слегка подуставший, вот возьмите и победите. Вы тем самым поправите свое положение в таблице, а А мы будем аплодировать стоя.

      1
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      Рейтинг: +25367

      пьяныйхоровод > Январь 59 1 час назад

      Да щаззз , если Сочи выиграет в Питере , фсястрана хором будет говорить , что это такая многоходовочка Газпрома , с целью сделать Зенит чемпионом .

      1
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      Рейтинг: +1958

      Январь 59 > пьяныйхоровод 1 час назад

      Мне пофиг , что будет говорить страна , мне главное , что бы моя ставка сыграла.

      0
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      Рейтинг: +1829

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 11 минут назад

      так и есть

      0
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      Рейтинг: +3300

      Питерский князь 1 час назад

      У нас фарм-клуб СпартаГ. Вечно мы им пятерик закатываем!
      =))))

      2
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      Рейтинг: +9851

      Cleaner > Питерский князь 15 минут назад

      Уржацца!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +146

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Шо есть то есть - филиал!

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      Рейтинг: +52518

      portero 1 час назад

      Отвечать на глупые вопросы зачем, переадресовать умных журналюг к собственнику.
      Слишком низко Сочи и без игр с Зенитом...

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      Рейтинг: +1829

      R_a_i_n 1 час назад

      конечно, куда тут денешься

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