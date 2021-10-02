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  • Федотов – о том, что «Сочи» фарм-клуб «Зенита»: «Эти разговоры уже набили оскомину, но никуда не деться»

Федотов – о том, что «Сочи» фарм-клуб «Зенита»: «Эти разговоры уже набили оскомину, но никуда не деться»

2 октября 2021, 09:41
54

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о том, что его команду называют фарм-клубом «Зенита».

«Разговоры об этом уже набили оскомину. Понятно, что от этого никуда не деться. Значит, нам еще есть над чем работать в этом отношении. Нужно правильно строить свое хозяйство, чтобы этих вопросов возникало как можно меньше.

Ну, или можно сыграть вничью. Если мы сыграем вничью или обыграем «Зенит», скажут, что «Зенит»... Писали же по окончании прошлого сезона, что если бы «Зенит» отдал шесть очков, то первое место было бы у «Зенита», а у нас второе.

Конечно, для нас матчи с «Зенитом» принципиальны. Хорошего соперника потрепать, навязать свою волю – это дорогого стоит. В домашнем матче мы были близки, чтобы отобрать очки.

Меня не было из-за болезни на этой игре, и какой-то блогер написал, что Федотов умеет прятаться перед важным матчем, имелось в виду матчем с фарм-клубом. У меня нет оснований прятаться. Могу любому все в глаза сказать», – заявил Федотов.

  • «Зенит» примет «Сочи» в 10-м туре РПЛ.
  • Матч состоится 3 октября в 16:30 мск.
  • Петербуржцы выиграли все 4 очных встречи в чемпионате.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Федотов Владимир
Комментарии (54)
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Karpathian
1633157318
а разве нет?
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R_a_i_n
1633157516
конечно, куда тут денешься
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portero
1633157731
Отвечать на глупые вопросы зачем, переадресовать умных журналюг к собственнику. Слишком низко Сочи и без игр с Зенитом...
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vladimir-7
1633160892
Федотов: "Разговоры о том, что Сочи являются фарм-клубом Зенита и уже набили оскомину, поэтому надо признать, что это действительно так на самом деле". А вот по делу, надо запретить образовывать фарм-клубы в РПЛ, вот в ФНЛ, пожалуйста.
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paracetamol
1633163065
Краснодару прос.рал позорник, а на Зенит пипку пялит!
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NewLife
1633165897
Сочи не фарм клуб, а бастард синита, но все равно очки немытым гарантированы.
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Бриг
1633168347
Зенит после 10 туров в любом случае будет на 1 месте. Значит, с вероятностью 97% будет в итоге чемпионом. И это радует всех нормальных любителей футбола! Остальные разговоры - для бедных и завистливых.
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Axe111
1633178145
Бесполезное мнение.....сейчас бы с ростовскими школьниками поиграть,да ТРЕНЕР)))))))))))))
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sochi-2013
1633179319
Безмозглые де6илы, после 0:3 Краснодару, если бы у вас хватило серого вещества, кричали бы, что Сочи их фарм-клуб, но....... в одной извилине установка на Зенит засела прочно!
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житель СПб
1633183659
Речь опять о Сочи и Зените - а на ветке больше половины болезненных, а не по делу, высказываний некоторых болельщиков Спартака. Жалко их! Примите что-нибудь успокаивающее, ребята! Поговорили бы лучше о футболе: об игре Сочи, об игре Спартака, наконец! Мы бы поддержали.
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