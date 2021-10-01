Главные новости дня. Черчесов может возглавить «Балтику», Понсе пропустит до двух месяцев

Тиль: «В России я чувствовал себя несчастным».

Baza: экс-гендиректор «Тамбова» Коновалова задержана по делу о мошенничестве. Она присваивала бюджетные деньги.

Кулибали: «В матче со «Спартаком» «Наполи» уже думал о «Фиорентине». Это была ошибка».

Джикия и Промес устроили конфликт после матча с «Наполи». Их разнимали одноклубники.

Дзюба – лучший игрок сентября в РПЛ. Гилерме – выбор болельщиков.

Вернидуб: «Украинский футбол сильнее российского. У нас нет бюджетных команд».

«Барселона» сообщила о 481-миллионном чистом убытке за финансовый год.

Понсе перенесет операцию из-за повреждения мениска. Он пропустит до двух месяцев.

«Матч ТВ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост главного тренера «Балтики».

Суарес: «Куман отправлял меня тренироваться на другое поле. Я плакал из-за такого неуважения».