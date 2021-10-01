Дзюба – лучший игрок сентября в РПЛ. Гилерме – выбор болельщиков

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом РПЛ в сентябре.

В трех матчах 33-летний форвард забил 3 гола и отдал 2 ассиста. В 5 стартовых турах РПЛ на его счету не было результативных действий.

Лучшим игроком сентябре по версии болельщиков стал вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме. Эксперты «Матч Премьер» проголосовали за хавбека «Зенита» Клаудиньо.

Решающим стал голос представителей РПЛ, которые признали лучшим Дзюбу.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.

Он стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2020/21 с 20-ю голами.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.