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  • Дзюба – лучший игрок сентября в РПЛ. Гилерме – выбор болельщиков

Дзюба – лучший игрок сентября в РПЛ. Гилерме – выбор болельщиков

1 октября 2021, 11:34
23

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом РПЛ в сентябре.

В трех матчах 33-летний форвард забил 3 гола и отдал 2 ассиста. В 5 стартовых турах РПЛ на его счету не было результативных действий.

Лучшим игроком сентябре по версии болельщиков стал вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме. Эксперты «Матч Премьер» проголосовали за хавбека «Зенита» Клаудиньо.

Решающим стал голос представителей РПЛ, которые признали лучшим Дзюбу.

  • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2020/21 с 20-ю голами.
  • Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Гилерме Клаудиньо
Комментарии (23)
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nik55
1633077794
Решающим стал голос представителей РПЛ зенит -Сочи -Новгород
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Блямба
1633078299
"Решающим стал голос представителей РПЛ, которые признали лучшим Дзюбу." Всегда дерусь за Дзюбу.(не потому,что лучший).."просто потому-что дерусь",за неадекватно-понятную Личность.. а по мне.. Глушаков.!! Сказал. Сделал. Вошёл. Что ещё надо вам?
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R_a_i_n
1633078762
Дзюба-Дзюба-Дзюба!!!!
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Санчес65
1633082282
Кем признан? Сообществом гомосексуалистов?
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jek718875
1633084725
Деревянные не могут быть лучшими
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Fusballer
1633085876
А где нарезка эпичных падений лучшего игрока в истории?
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JTherry
1633089922
Рукаку - "король дельфинов" сентября (по падениям в штрафной), Гилерме - "лучшая дырка" сентября (по ударам с угловых)...
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belarus-gomel
1633101437
дзюба - позор сентября!!! клоун матча Синит - Крылья советов!!
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Иван Петров 1986
1633106754
Лучший дрочун сентября. А кто его назначил - то ?
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DOCTOR PENALTY
1633109206
Кто эти представители РПЛ с решающим голосом? Безумие продолжается.
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