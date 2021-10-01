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    Дзюба – лучший игрок сентября в РПЛ. Гилерме – выбор болельщиков

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом РПЛ в сентябре.

    В трех матчах 33-летний форвард забил 3 гола и отдал 2 ассиста. В 5 стартовых турах РПЛ на его счету не было результативных действий.

    Лучшим игроком сентябре по версии болельщиков стал вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме. Эксперты «Матч Премьер» проголосовали за хавбека «Зенита» Клаудиньо.

    Решающим стал голос представителей РПЛ, которые признали лучшим Дзюбу.

    • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2020/21 с 20-ю голами.
    • Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм РПЛ

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии23
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      Рейтинг: +2489

      ААМ 20 минут назад

      Просто остальные ещё хуже. Вчера тот же Смолов показална что он способен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      Форвард 79 20 минут назад

      Гильерме? Особенно вчера с Лацио на угловом, супер просто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7454

      Fusballer 50 минут назад

      А где нарезка эпичных падений лучшего игрока в истории?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +329

      jek718875 1 час назад

      Деревянные не могут быть лучшими

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25050

      silver29 1 час назад

      Если голосование было электронным, то лучшим вполне мог стать и друг дзюбы, там все от программы зависит. Печально, что такие дрова возносятся до уровня лучший ((( Лучший в чем ? В левых пенальти ?

      2
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      Рейтинг: +141

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Газпром страну все больше начинает смешить!!
      Рукаку лучший игрок)) аххаха
      Миллер соберись!

      0
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      Рейтинг: +137

      Санчес65 1 час назад

      Кем признан? Сообществом гомосексуалистов?

      0
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      Рейтинг: +25364

      пьяныйхоровод > Санчес65 1 час назад

      Да , спартачи за своего воспитанника проголосовали , как всегда .

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      Рейтинг: +4375

      AtticusFinch 2 часа назад

      это привет придурку Карпину, который с хорватами играл без нападающих...

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      Рейтинг: +5114

      sochi-2013 2 часа назад

      Сейчас дядьколюбы возбудятся.

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      Рейтинг: +1475

      mahan 2 часа назад

      Вот это камеди клаб, Дзюба лучший игрок в сентябре ха-ха-ха-ха. Эти представители РПЛ вообще смотрят игры то?

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