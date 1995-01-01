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    Тиль: «В России я чувствовал себя несчастным»

    Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль высказался о своей игре в России. Нидерландец принадлежит «Спартаку».

    «Когда я был в России, думал, что качество моей игры не сильно влияет на ментальное состояние. Когда ты не играешь, ты не чувствуешь себя профессионалом. Я заметил, что в России чувствовал себя несчастным. Слава богу, теперь я снова доволен собой», – цитирует Тиля «Чемпионат» со ссылкой на Voetbalzone.

    • «Спартак» купил Тиля у АЗ в 2019 году за 16 миллионов евро.
    • Тиль – самая дорогая покупка в истории «Спартака».
    • Игрок вызывается в сборную Нидерландов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:05
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1297

      sерж 1 минуту назад

      а что ты хотел?это же спермак

      0
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      Рейтинг: +8387

      playsh 24 минуты назад

      Не гневи бога,Гус.Несчастье - это когда ты ограничен в своих возможностях или помыслах.
      Всё остальное - локальные неудачи,не более...Взял и уехал,правильно сделал.Удачи тебе.

      0
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      Рейтинг: +991

      Sky Spartak 34 минуты назад

      Не подошёл схеме тренера...бывает...Игрок то хороший..

      2
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      Рейтинг: +56

      Форвард 79 43 минуты назад

      Бедный и несчастный.
      Не выдержал конкурентной борьбы в одном из сильнейших чемпов мира и решил арендаватся в голандию

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