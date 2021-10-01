Тиль: «В России я чувствовал себя несчастным»

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль высказался о своей игре в России. Нидерландец принадлежит «Спартаку».

«Когда я был в России, думал, что качество моей игры не сильно влияет на ментальное состояние. Когда ты не играешь, ты не чувствуешь себя профессионалом. Я заметил, что в России чувствовал себя несчастным. Слава богу, теперь я снова доволен собой», – цитирует Тиля «Чемпионат» со ссылкой на Voetbalzone.