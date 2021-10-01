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Тиль: «В России я чувствовал себя несчастным»

1 октября 2021, 22:05
30

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль высказался о своей игре в России. Нидерландец принадлежит «Спартаку».

«Когда я был в России, думал, что качество моей игры не сильно влияет на ментальное состояние. Когда ты не играешь, ты не чувствуешь себя профессионалом. Я заметил, что в России чувствовал себя несчастным. Слава богу, теперь я снова доволен собой», – цитирует Тиля «Чемпионат» со ссылкой на Voetbalzone.

  • «Спартак» купил Тиля у АЗ в 2019 году за 16 миллионов евро.
  • Тиль – самая дорогая покупка в истории «Спартака».
  • Игрок вызывается в сборную Нидерландов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Фейеноорд Тил Гус
Комментарии (30)
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Форвард 79
1633116329
Бедный и несчастный. Не выдержал конкурентной борьбы в одном из сильнейших чемпов мира и решил арендаватся в голандию
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Sky Spartak
1633116833
Не подошёл схеме тренера...бывает...Игрок то хороший..
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Plyash
1633117461
Не гневи бога,Гус.Несчастье - это когда ты ограничен в своих возможностях или помыслах. Всё остальное - локальные неудачи,не более...Взял и уехал,правильно сделал.Удачи тебе.
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sерж
1633118814
а что ты хотел?это же спермак
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sерж
1633123343
знал бы он что в спермаке нет будущего,не пошел бы в этот лгбт клубик
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slavа0508
1633129836
Несчастье . это когда теряешь близких или они неизлечимо больны , либо сам болен и нет надежды на выздоровление , а всё остальное это лишь мелкие трудности . которые надо просто решать ,
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inzek
1633134841
намекает паршивец
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vladimir-7
1633155735
Тиль, ты заключал контракт на работу не с Россией, а с Федуном для игры в спартаке, зачем тогда пишешь, что ты недоволен Россией, так и пиши, что ты недоволен бездействием в спартаке и чувствуешь себя там несчастным человеком. Верни все деньги, за которые клуб за тебя заплатил и ты свободен как птица.
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Январь 59
1633157980
Только наглец получив хороший контракт, может делать вид , что старается, и плакать что он несчастный. За те деньги, что за тебя отдали ты должен был пахать как КриРо7 или Ибрагимович , посмотри как люди отрабатывают контракт. Так они постарше тебя будут . ты ещё в школу ходил , а они уже были великими, ты до сих пор плачешь , а они до сих пор великие и в игре показывают шикарный уровень.Ты с таким нытьем и до 30ти не доиграешь.
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zigbert
1633180977
Все это временные неудачи. Хорошо что сейчас прорвало.
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