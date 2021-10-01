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Семак: «Зениту» всегда сложно играть с «Сочи»

1 октября 2021, 16:33
27

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ против «Сочи».

– Сергей Богданович, в воскресенье «Зенит» проведет свой третий матч за восемь дней. В каком физическом состоянии находится команда?

– Думаю, в нормальном. Вопрос больше к эмоциональному состоянию, потому что матчи сборных и Лига чемпионов выделяются на фоне чемпионата России, и переключение не всегда складывается очень хорошо для команды.

– «Сочи» шел в лидирующей группе, но затем потерпел два поражения подряд и немного сбавил темп. Как вы оцениваете будущего соперника?

– Соперник очень организованный, это хорошая команда, которая представляла нашу страну в еврокубках и сейчас борется за попадание туда. Этим всe сказано. Квалифицированная, опытная команда, с которой нам всегда сложно играть.

  • «Зенит» примет «Сочи» 3 октября.
  • Петербуржцы выиграли все 4 очных матчах в РПЛ.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате, «Сочи» идет на 6-м месте.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Семак Сергей
Комментарии (27)
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vmonomah17
1633097413
Согласен. В матчах зенит - сочи нужно умудриться показать игру, чтобы никто не придрался, что результат матча был предрешен)))
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R_a_i_n
1633100956
Знатный звездабол. Все знают, что Сочи, это бастард Зенита. По совместительству +6 очков в чемпионате. Или кто-то думает по другому?? Ну кроме Питерских.
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belarus-gomel
1633101283
та ладно.... сложно играть с фарм клубом..... потерял последнее уважение Семак.... а раньше норм мужик был...
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моэм
1633101411
Был уважаемый человек ... теперь лицемер и цинник ... ещё пару лет работы в Газпроме и станет настоящим подлецом.
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Ганнибал Лектор
1633103074
Даже не читая комментарии, чувствую залихватское похрюкивание на ветке на тему фарм клуба. Если вам так легче - хрюкайте дальше. Но! У Зенита и Сочи разные споносоры и разные владельцы. Просто, для информации.
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erma
1633105269
Все правильно - это как самому с собой играть в шахматы.
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vladimir-7
1633107510
Конечно трудно, приходиться Сочи дарить старшему брату 6 очков ежегодно, правда судьи компенсируют Сочи их потери, на играх с другими командами.
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житель СПб
1633110074
Разговор о Зените и Сочи. На ветке - 2/3 спартаковцев, которые не в состоянии сдержать себя... Ребята, всякое терпение заканчивается! Вот и я уже очень устал от вашей неадекватности! Откуда Вы такие беретесь - вот что мне непонятно?! Займитесь, что-ли спортом, санитарами в больницах поработайте, сделайте что-то доброе... Поймите: ненависть ничего кроме ненависти породить не может... И футбол не появится.
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Hektor 84
1633118776
Ой та ладно если даже спецы срач тв говорят что сочи постоянно булки раздвигает перед старшим братом. Гундявый эксперт не даст соврать.
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PAREVG.
1633126362
Смешно... Готов поспорить с кем угодно, на все свои гробовые. что Зенит 100% победит. А на поле будет спектакль для населения. Даже если Зенит за весь матч ни разу не ударит в створ ворот, то Сочинцы изобразят автогол или рикошет.
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