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    Семак: «Зениту» всегда сложно играть с «Сочи»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ против «Сочи».

    – Сергей Богданович, в воскресенье «Зенит» проведет свой третий матч за восемь дней. В каком физическом состоянии находится команда?

    – Думаю, в нормальном. Вопрос больше к эмоциональному состоянию, потому что матчи сборных и Лига чемпионов выделяются на фоне чемпионата России, и переключение не всегда складывается очень хорошо для команды.

    – «Сочи» шел в лидирующей группе, но затем потерпел два поражения подряд и немного сбавил темп. Как вы оцениваете будущего соперника?

    – Соперник очень организованный, это хорошая команда, которая представляла нашу страну в еврокубках и сейчас борется за попадание туда. Этим всe сказано. Квалифицированная, опытная команда, с которой нам всегда сложно играть.

    • «Зенит» примет «Сочи» 3 октября.
    • Петербуржцы выиграли все 4 очных матчах в РПЛ.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате, «Сочи» идет на 6-м месте.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +323

      Ник Уволен 9 минут назад

      Зенит и Сочи победит!
      Южане в итоге в тройку войдут.

      1
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      Рейтинг: +10583

      Литейный4 14 минут назад

      Сочи серьёзный соперник. Это вам не лузеры поставщики очков для Зенита Срамтак. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2794

      Иван Петров 1986 22 минуты назад

      Да как же их обыгрывать - свои же, из одной миски кормятся.

      0
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      Рейтинг: +4615

      Павелий 24 минуты назад

      Серёжа, приди домой, посмотри детям в глаза и попробуй повторить эту ересь....

      0
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      Рейтинг: +2072

      Play 29 минут назад

      Шутки за 200 подъехали.

      0
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      Рейтинг: +1237

      vmonomah17 41 минуту назад

      Согласен. В матчах зенит - сочи нужно умудриться показать игру, чтобы никто не придрался, что результат матча был предрешен)))

      1
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      Рейтинг: +515

      Sanches65 1 час назад

      Кастрюляголовый жжет.

      0
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      Рейтинг: +7881

      Alekxei Z. 1 час назад

      Побойся Бога , хоть очко отдали ?
      Составителям надо ваш матч в 30 туре поставить , тогда может и поможете сочинцам , но вы же бздите всего , а вдруг.....
      Ущербные

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