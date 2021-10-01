Семак: «Зениту» всегда сложно играть с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ против «Сочи».

– Сергей Богданович, в воскресенье «Зенит» проведет свой третий матч за восемь дней. В каком физическом состоянии находится команда?

– Думаю, в нормальном. Вопрос больше к эмоциональному состоянию, потому что матчи сборных и Лига чемпионов выделяются на фоне чемпионата России, и переключение не всегда складывается очень хорошо для команды.

– «Сочи» шел в лидирующей группе, но затем потерпел два поражения подряд и немного сбавил темп. Как вы оцениваете будущего соперника?

– Соперник очень организованный, это хорошая команда, которая представляла нашу страну в еврокубках и сейчас борется за попадание туда. Этим всe сказано. Квалифицированная, опытная команда, с которой нам всегда сложно играть.