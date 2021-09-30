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  • Спаллетти: «Один из членов штаба «Спартака» показывал какие-то жесты. Так нельзя»

Спаллетти: «Один из членов штаба «Спартака» показывал какие-то жесты. Так нельзя»

30 сентября 2021, 23:34
11

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал комментарии после поражения от «Спартака» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

– Почему я вышел на поле после игры?

– Ничего не случилось. Я просто шел. Один из членов штаба «Спартака» показывал какие-то жесты. Я пошел сказать ему, что так нельзя, особенно когда выигрывают.

– Вы очень спокойны после поражения. Не похоже на вас. Какие эмоции внутри?

– Конечно, я не совсем доволен результатом. Но нам нужно просто поработать над своей игрой. Впереди еще много матчей. Не то чтобы мне грустно. Просто надо посмотреть, проанализировать. И понять, как не допускать тех же ошибок.

– Насколько принципиальным был для вас матч, учитывая работу в «Зените»?

– Это был важный матч, но вся борьба еще впереди.

– Руй Витория сказал, что итальянские СМИ недооценили «Спартак», не придя на пресс-конференцию вчера. У вас не было недооценки?

– Мы знали, что «Спартак» сильная команда. Не знаю, почему Руй Витория думает, что его недооценили. Хотелось бы узнать, почему у него такое мнение.

Мы уважаем всех соперников. Каждый соперник может победить. Это футбол.

  • «Спартак» победил «Наполи» со счетом 3:2.
  • Итальянцы вышли вперед на 11-й секунде матча.
  • Обе команды завершали встречу вдесятером.

Витория – после волевой победы «Спартака» над «Наполи»: «Я очень счастлив»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Наполи Спартак Спаллетти Лучано
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Павелий
1633036110
Так жесты простые: тут тебе не Зенит с Газпромом!
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rammax fcsm
1633036547
лысый, подари всем по кулончику с надписью "merda".... наркоша всё видит....
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maygli
1633040396
Хотел бы узнать, был бы на пресс-конференции. Теперь поздно, сгубила самоуверенность, ну и гол на 13-й секунде расслабил.
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Plyash
1633041497
"Показывал какие-то жесты."Это опасно очень.Может быть,Спартаковцы сурдо-переводом занимались между собой.А может быть,каменюкой в тебя хотели кинуть?Сходи к психиатру,Лучано.
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Hektor 84
1633042260
Наполи с ним не станет чемпионом! Тренер середняк.
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Дядя Серёжа
1633050263
Вам показали Кузькину мать, а кто-то изобразил, наверное, как она выглядит.
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житель СПб
1633067363
Да, сказать по делу Спаллетти нечего...
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ItalianFootball
1633073730
Нельзя показывать какие-то жесты. Да. Убедительно. Может он тактически что-то корректировал.
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zigbert
1633074207
Победу Спартака можно назвать "тренерской". Промес и Бакаев своими перемещениями с фланга на фланг, запутали оборону итальянцев.
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Max Bobr
1633092163
Вечно Спаллетти заговоры мерещатся
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