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    Спаллетти: «Один из членов штаба «Спартака» показывал какие-то жесты. Так нельзя»

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал комментарии после поражения от «Спартака» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

    – Почему я вышел на поле после игры?

    – Ничего не случилось. Я просто шел. Один из членов штаба «Спартака» показывал какие-то жесты. Я пошел сказать ему, что так нельзя, особенно когда выигрывают.

    – Вы очень спокойны после поражения. Не похоже на вас. Какие эмоции внутри?

    – Конечно, я не совсем доволен результатом. Но нам нужно просто поработать над своей игрой. Впереди еще много матчей. Не то чтобы мне грустно. Просто надо посмотреть, проанализировать. И понять, как не допускать тех же ошибок.

    – Насколько принципиальным был для вас матч, учитывая работу в «Зените»?

    – Это был важный матч, но вся борьба еще впереди.

    – Руй Витория сказал, что итальянские СМИ недооценили «Спартак», не придя на пресс-конференцию вчера. У вас не было недооценки?

    – Мы знали, что «Спартак» сильная команда. Не знаю, почему Руй Витория думает, что его недооценили. Хотелось бы узнать, почему у него такое мнение.

    Мы уважаем всех соперников. Каждый соперник может победить. Это футбол.

    • «Спартак» победил «Наполи» со счетом 3:2.
    • Итальянцы вышли вперед на 11-й секунде матча.
    • Обе команды завершали встречу вдесятером.

    Витория – после волевой победы «Спартака» над «Наполи»: «Я очень счастлив»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.09.2021 23:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +707

      rammax fcsm 58 минут назад

      лысый, подари всем по кулончику с надписью "merda".... наркоша всё видит....

      0
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      Рейтинг: +4596

      Павелий 1 час назад

      Так жесты простые: тут тебе не Зенит с Газпромом!

      2
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