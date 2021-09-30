Энрике вызвал в сборную Испании четырех игроков «Барселоны» и ни одного – из «Реала»

Сборная Испании назвала состав на матчи финальной стадии Лиги наций.

В заявку команды попали четыре футболиста «Барселоны». «Реал» вновь не будет представлен в сборной Испании.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»);

Защитники: Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо (оба – «Челси»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Эрик Гарсия («Барселона»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Пау Торрес («Вильярреал»), Серхио Регилон («Тоттенхэм»), Педро Порро («Спортинг»);

Полузащитники и нападающие: Серджи Бускетс, Педри, Гави (все – «Барселона»), Родри, Ферран Торрес (оба – «Манчестер Сити»), Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Микель Мерино, Микель Ойарсабаль (оба – «Реал Сосьедад»), Йереми Пино («Вильярреал»), Пабло Форнальс («Вест Хэм»), Пабло Сарабия («Спортинг»).