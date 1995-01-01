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    Энрике вызвал в сборную Испании четырех игроков «Барселоны» и ни одного – из «Реала»

    Сборная Испании назвала состав на матчи финальной стадии Лиги наций.

    В заявку команды попали четыре футболиста «Барселоны». «Реал» вновь не будет представлен в сборной Испании.

    Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»);

    Защитники: Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо (оба – «Челси»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Эрик Гарсия («Барселона»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Пау Торрес («Вильярреал»), Серхио Регилон («Тоттенхэм»), Педро Порро («Спортинг»);

    Полузащитники и нападающие: Серджи Бускетс, Педри, Гави (все – «Барселона»), Родри, Ферран Торрес (оба – «Манчестер Сити»), Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Микель Мерино, Микель Ойарсабаль (оба – «Реал Сосьедад»), Йереми Пино («Вильярреал»), Пабло Форнальс («Вест Хэм»), Пабло Сарабия («Спортинг»).

    • 6 октября Испания сыграет с Италией.
    • Команды встречались в полуфинале Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт сборной Испании

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