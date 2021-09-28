Перейра – о конфликте Слуцкого и судьи Иванова: «Хочется, чтобы подобные истории не выходили за рамки матчей»

Новый глава департамента судейства РФС Витор Перейра прокомментировал разногласия между главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким и арбитром Сергеем Ивановым.

«Я в курсе ситуации между Ивановым и Слуцким. Мы не хотим никаких конфликтов. Хочется, чтобы подобные истории не выходили за рамки матчей.

После игры судья описывает ситуацию для специальной комиссии, и конфликт должен быть исчерпан. Мы должны уважать тренеров и игроков, а они должны уважать нас. Мы должны быть союзниками и готовы к диалогу со всеми», – сказал Перейра.