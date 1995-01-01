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    Перейра – о конфликте Слуцкого и судьи Иванова: «Хочется, чтобы подобные истории не выходили за рамки матчей»

    Новый глава департамента судейства РФС Витор Перейра прокомментировал разногласия между главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким и арбитром Сергеем Ивановым.

    «Я в курсе ситуации между Ивановым и Слуцким. Мы не хотим никаких конфликтов. Хочется, чтобы подобные истории не выходили за рамки матчей.

    После игры судья описывает ситуацию для специальной комиссии, и конфликт должен быть исчерпан. Мы должны уважать тренеров и игроков, а они должны уважать нас. Мы должны быть союзниками и готовы к диалогу со всеми», – сказал Перейра.

    • Иванов удалил Слуцкого во время матча восьмого тура РПЛ против «Зенита».
    • После игры тренер назвал судью «профнепригодным».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10266

      Литейный4 13 минут назад

      Качалкин частенько стал психовать. Пора на валерьянку подсесть ему. Гыгыгы

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