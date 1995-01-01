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    Зайнутдинов: «Не хотел жопой бить, *** получилось! Посвящаю гол Дивееву»

    Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов прокомментировал свой гол в ворота «Нижнего Новгорода» в матче 9-го тура РПЛ. Казахстанский футболист забил пятой точкой.

    «Это случайно получилось, не хотел жопой бить, просто сложилось так. Рад, что гол забил.

    Я увидел, что все радуются. Чего радуются? А потом обернулся и увидел, что мяч в сетке. Конечно, партнeры прикалываются, смеются, подкалывают. Самое главное, что победили. У всех хорошее настроение.

    Думаю, это самый необычный гол в моей карьере. Посвящаю гол Дивееву, *** [отлично] получилось! Дивей, с днем рождения!» – сказал Зайнутдинов.

    • Зайнутдинов отличился во 2-м матче подряд.
    • ЦСКА поднялся на 5-е место в РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 12:05
    Комментарии9
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      Рейтинг: -699

      Вот оно чё Михалыч 9 минут назад

      А прикольно получилось...Я думаю так Дивеева с днем рождения никто не поздравлял..И вряд ли когда то так получится )))

      0
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      Рейтинг: +2643

      Derzkiy1 51 минуту назад

      Гол тура, а может и сезона!!!!

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      Рейтинг: +10312

      NewLife 1 час назад

      зюбе не рассказывай и не показывай.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1543

      Decorhome 1 час назад

      Ибра отдыхает)))

      1
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      Рейтинг: +25249

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ пару слов без мата связать не могут, имбицилы. Вместо уроков - пробежка, вместо книг- приставка....

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      Рейтинг: +908

      shikari__ > Боцман59rus 2 часа назад

      Точно, имбЕцилы...
      "у 3,14дарка опять голос прорезаслся" (с) Боцман59rus
      "_ была бы возможность и лично послал на х,у,й" (с) Боцман59rus и тд. и тп.
      Соблюдена авторская орфография.

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      Рейтинг: +8145

      playsh 2 часа назад

      Верим,верим что не хотел,просто так вышло.Но всё же жопу береги,вдруг ещё пригодится.Удачи.

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      Рейтинг: +3538

      serppion > playsh 2 часа назад

      Тихо! Как бы Бздюба не прознал про твою выдающуюся пятую точку - он "любит жопастых" (так игрочишка про Слуцкого говорил).

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      Рейтинг: +322

      jek718875 2 часа назад

      Твоя жопа тебя прославила, так бы про тебя никто и не знал

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