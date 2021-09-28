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  • Зайнутдинов: «Не хотел жопой бить, *** получилось! Посвящаю гол Дивееву»

Зайнутдинов: «Не хотел жопой бить, *** получилось! Посвящаю гол Дивееву»

28 сентября 2021, 12:05
13

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов прокомментировал свой гол в ворота «Нижнего Новгорода» в матче 9-го тура РПЛ. Казахстанский футболист забил пятой точкой.

«Это случайно получилось, не хотел жопой бить, просто сложилось так. Рад, что гол забил.

Я увидел, что все радуются. Чего радуются? А потом обернулся и увидел, что мяч в сетке. Конечно, партнeры прикалываются, смеются, подкалывают. Самое главное, что победили. У всех хорошее настроение.

Думаю, это самый необычный гол в моей карьере. Посвящаю гол Дивееву, *** [отлично] получилось! Дивей, с днем рождения!» – сказал Зайнутдинов.

  • Зайнутдинов отличился во 2-м матче подряд.
  • ЦСКА поднялся на 5-е место в РПЛ.

Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Нижний Новгород Дивеев Игорь Зайнутдинов Бахтиер
Комментарии (13)
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jek718875
1632820413
Твоя жопа тебя прославила, так бы про тебя никто и не знал
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Plyash
1632820814
Верим,верим что не хотел,просто так вышло.Но всё же жопу береги,вдруг ещё пригодится.Удачи.
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Боцман59rus
1632820863
_ пару слов без мата связать не могут, имбицилы. Вместо уроков - пробежка, вместо книг- приставка....
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Decorhome
1632823970
Ибра отдыхает)))
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NewLife
1632825294
зюбе не рассказывай и не показывай.
Ответить
Derzkiy1
1632827620
Гол тура, а может и сезона!!!!
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portero
1632836920
Сказать забил, про это нельзя, удачно мяч в него попал....
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balam
1632837198
зачет
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GoLenaStop
1632842473
Курьёзный момент... Жаль только, что такой жопастый гол забит не Барсе или Челси, а в ворота наших Нижнегородцев... С ув (Привет Мызе!).
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Жентус
1632842724
Нашим только жопой забивать...
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