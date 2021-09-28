Зайнутдинов: «Не хотел жопой бить, *** получилось! Посвящаю гол Дивееву»

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов прокомментировал свой гол в ворота «Нижнего Новгорода» в матче 9-го тура РПЛ. Казахстанский футболист забил пятой точкой.
«Это случайно получилось, не хотел жопой бить, просто сложилось так. Рад, что гол забил.
Я увидел, что все радуются. Чего радуются? А потом обернулся и увидел, что мяч в сетке. Конечно, партнeры прикалываются, смеются, подкалывают. Самое главное, что победили. У всех хорошее настроение.
Думаю, это самый необычный гол в моей карьере. Посвящаю гол Дивееву, *** [отлично] получилось! Дивей, с днем рождения!» – сказал Зайнутдинов.
- Зайнутдинов отличился во 2-м матче подряд.
- ЦСКА поднялся на 5-е место в РПЛ.
Источник: ютуб-канал ЦСКА