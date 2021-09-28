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  • CIES: «Динамо» – лидер РПЛ по вовлеченности игроков до 21 года. «Сочи» и «Зенит» – самые возрастные команды

CIES: «Динамо» – лидер РПЛ по вовлеченности игроков до 21 года. «Сочи» и «Зенит» – самые возрастные команды

28 сентября 2021, 09:56
7

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг команд по проценту вовлеченности в состав игроков до 21 года в текущем сезоне.

В РПЛ рейтинг возглавило «Динамо» с показателем 15.8%. «Арсенал» – второй (14.8%), «Химки» – третьи (9.9%).

«Крылья Советов» – команда с самым молодым составом в нынешнем сезоне РПЛ. Средний возраст всех задействованных футболистов – 24,84 года. Самые возрастные команды – «Сочи» (29,12), «Зенит» (28,51) и «Уфа» (28,11).

Рейтинг команд РПЛ по вовлеченности игроков до 21 года представлен ниже:

Источник: CIES
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи Зенит Крылья Советов
Комментарии (7)
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BRO_football
1632812779
Развитие молодёжного футбола... Лимит на легионеров... Тьфу!
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САДЫЧОК
1632821804
Шварц делает в 100 раз больше для Нашего Футбола , чем все пердуны в РФС и журналисты , тв и специалисты...!
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FanatSerj
1632832354
Тут надо отметить, что это ещё очень очень удачно у Динамо получается, молодежь поставить в состав то ума много не надо, а вот чтобы она ещё и удачно выступала вот это достижение которое в РПЛ прям заоблочное. Ещё это дает не без оснований полагать что подрастающая молодежь уже сейчас лучше прошлого поколения российских ногомячистов. Но тут тоже вперёд забегать не надо, ЦСКА недавно тоже молодежью Реал драло, только что то они заматерели и обрусели. Тут бы их баблом не перекормить на этой ранней стадии и ладушки были бы, а то сейчас же полезут Зенитосы и Спартачи с "развратными" предложениями и будет как с Соловьёвым и Ташаевым в своё время. А ещё агенты есть, те ещё большие иуды, налить в неокрепшие уши всё что угодно могут.
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