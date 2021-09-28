CIES: «Динамо» – лидер РПЛ по вовлеченности игроков до 21 года. «Сочи» и «Зенит» – самые возрастные команды

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг команд по проценту вовлеченности в состав игроков до 21 года в текущем сезоне.

В РПЛ рейтинг возглавило «Динамо» с показателем 15.8%. «Арсенал» – второй (14.8%), «Химки» – третьи (9.9%).

«Крылья Советов» – команда с самым молодым составом в нынешнем сезоне РПЛ. Средний возраст всех задействованных футболистов – 24,84 года. Самые возрастные команды – «Сочи» (29,12), «Зенит» (28,51) и «Уфа» (28,11).

Рейтинг команд РПЛ по вовлеченности игроков до 21 года представлен ниже: