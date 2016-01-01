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    CIES: «Динамо» – лидер РПЛ по вовлеченности игроков до 21 года. «Сочи» и «Зенит» – самые возрастные команды

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг команд по проценту вовлеченности в состав игроков до 21 года в текущем сезоне.

    В РПЛ рейтинг возглавило «Динамо» с показателем 15.8%. «Арсенал» – второй (14.8%), «Химки» – третьи (9.9%).

    «Крылья Советов» – команда с самым молодым составом в нынешнем сезоне РПЛ. Средний возраст всех задействованных футболистов – 24,84 года. Самые возрастные команды – «Сочи» (29,12), «Зенит» (28,51) и «Уфа» (28,11).

    Рейтинг команд РПЛ по вовлеченности игроков до 21 года представлен ниже:

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    Источник: CIES

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    Сегодня, 09:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2309

      tarasofka 38 минут назад

      главное, что венделу, клаудиньо и малкому по 24 года, и они ещё долго будут вызывать возгорания в тарасятнике))

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      Рейтинг: +10450

      BRO_football 59 минут назад

      Развитие молодёжного футбола... Лимит на легионеров... Тьфу!

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