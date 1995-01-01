Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Березуцкий – о победе ЦСКА над «Нижним Новгородом»: «Содержанием игры и самоотдачей ребят я доволен»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча девятого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:0).

    – Тяжелая игра, как и все матчи в Премьер-лиге. Я больше доволен содержанием первой части игры. В конце немного сами стали привозить себе моменты, где-то занервничали, что нам не свойственно, могли пропустить. Если говорить глобально, содержанием игры и самоотдачей ребят я доволен.

    – Эджуке стал лидером атак армейцев. Стал ли он чаще принимать верные решения по сравнению с прошлым сезоном? И насколько серьезное у него повреждение?

    – Что касается повреждения – как я понял, у него просто свело ногу. В ближайшее время все узнаем, но не думаю, что у него что-то серьезное. Да, действительно, он стал чаще принимать верные решения. Но не настолько чаще, насколько бы хотелось.

    – Оцените игру Яковлева на позиции правого вингера, а Зайнутдинова – в опорной зоне.

    – Баха играл в опорной зоне еще в Казахстане. Для него не нова практически ни одна позиция. Мне очень нравится, как он действует в этой зоне. Яковлев сыграл, на мой взгляд, достойно, не потерялся. В каких-то моментах смотрелся очень неплохо.

    • ЦСКА поднялся на 5-е место в таблице РПЛ.
    • Команда выиграла 3 матча подряд с общим счетом 7:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89713
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru