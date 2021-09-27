Березуцкий – о победе ЦСКА над «Нижним Новгородом»: «Содержанием игры и самоотдачей ребят я доволен»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча девятого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:0).

– Тяжелая игра, как и все матчи в Премьер-лиге. Я больше доволен содержанием первой части игры. В конце немного сами стали привозить себе моменты, где-то занервничали, что нам не свойственно, могли пропустить. Если говорить глобально, содержанием игры и самоотдачей ребят я доволен.

– Эджуке стал лидером атак армейцев. Стал ли он чаще принимать верные решения по сравнению с прошлым сезоном? И насколько серьезное у него повреждение?

– Что касается повреждения – как я понял, у него просто свело ногу. В ближайшее время все узнаем, но не думаю, что у него что-то серьезное. Да, действительно, он стал чаще принимать верные решения. Но не настолько чаще, насколько бы хотелось.

– Оцените игру Яковлева на позиции правого вингера, а Зайнутдинова – в опорной зоне.

– Баха играл в опорной зоне еще в Казахстане. Для него не нова практически ни одна позиция. Мне очень нравится, как он действует в этой зоне. Яковлев сыграл, на мой взгляд, достойно, не потерялся. В каких-то моментах смотрелся очень неплохо.