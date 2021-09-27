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    Крицюк: «Моя основная работа – кричать на партнеров»

    Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о взаимодействии на поле с партнерами по команде.

    «Кричать на партнеров – это моя основная работа. Правда сейчас с болельщиками это делать тяжелее, но это и хорошо. Они здорово поддерживают, мне сложнее докричаться. Если понимаю, что не услышат, то уже и не подсказываю.

    Конечно, знание португальского помогло при общении с зенитовскими бразильцами. Не могу сказать, что знаю его очень хорошо, но имеющиеся знания помогают контактировать с ребятами из Бразилии», – сказал Крицюк.

    • Голкипер перешел в «Зенит» 2 сентября из «Жил Висенте».
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • В 4 матчах за новую команду Крицюк пропустил 4 гола.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14427

      Garrincha58 1 час назад

      твоя основная работа мячи ловить Кричущный ты наш

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