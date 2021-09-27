Крицюк: «Моя основная работа – кричать на партнеров»

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о взаимодействии на поле с партнерами по команде.

«Кричать на партнеров – это моя основная работа. Правда сейчас с болельщиками это делать тяжелее, но это и хорошо. Они здорово поддерживают, мне сложнее докричаться. Если понимаю, что не услышат, то уже и не подсказываю.

Конечно, знание португальского помогло при общении с зенитовскими бразильцами. Не могу сказать, что знаю его очень хорошо, но имеющиеся знания помогают контактировать с ребятами из Бразилии», – сказал Крицюк.