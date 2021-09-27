«СЭ»: Слуцкого и Сайманова не пустили в раздевалку «Рубина» после матча с «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не смог попасть в раздевалку своей команды после матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

Тренера, смотревшего игру с трибуны в связи с дисквалификацией, отказались пускать сотрудники службы безопасности, которые сослались на санитарный регламент.

В раздевалку «Рубина» также не пустили генерального директора клуба Рустема Сайманова и ещe несколько представителей команды. Они смотрели игру с трибуны и спустились к игрокам в чистую зону, нарушив правила.

В матче 8-го тура против «Зенита» Слуцкий получил красную карточку.

По итогам той игры КДК оштрафовал Слуцкого.

«Рубин» проиграл «Динамо» в гостях впервые с 2012 года.

Слуцкий смотрел матч с «Динамо» возле баннера «Мы верим в Бога, Россию и «Динамо»