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    «СЭ»: Слуцкого и Сайманова не пустили в раздевалку «Рубина» после матча с «Динамо»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не смог попасть в раздевалку своей команды после матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

    Тренера, смотревшего игру с трибуны в связи с дисквалификацией, отказались пускать сотрудники службы безопасности, которые сослались на санитарный регламент.

    В раздевалку «Рубина» также не пустили генерального директора клуба Рустема Сайманова и ещe несколько представителей команды. Они смотрели игру с трибуны и спустились к игрокам в чистую зону, нарушив правила.

    • В матче 8-го тура против «Зенита» Слуцкий получил красную карточку.
    • По итогам той игры КДК оштрафовал Слуцкого.
    • «Рубин» проиграл «Динамо» в гостях впервые с 2012 года.

    Слуцкий смотрел матч с «Динамо» возле баннера «Мы верим в Бога, Россию и «Динамо»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +21269

      vladimir-7 14 минут назад

      В стране начинается укрощение всего и вся, тех, которые выступают против любых, даже самых малозначительных отростков власти (прыщей) в России.

      1
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      Рейтинг: +9704

      Cleaner 1 час назад

      Ребята из Рубина, вы этот ментовской произвол запомните! И в Казани умножьте на 10 в ответку! Такое спускать НЕЛЬЗЯ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1714

      R_a_i_n 1 час назад

      **** дожили, чистые зоны, коды... скоро на руках штрих коды в обязаловку

      4
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      ...
      Рейтинг: +46816

      MaxRnD > R_a_i_n 1 час назад

      Внедрение элементов цифрового ГУЛАГа

      6
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