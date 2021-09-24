Орлов – о словах Путина про лимит на легионеров: «Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова президента России Владимира Путина касательно лимита на легионеров в РПЛ.

Глава государства считает, что ограничения в чемпионате нельзя убирать.

«Я, как и Карпин, выступаю против лимита на легионеров. Но у мастера спорта по дзюдо Владимира Путина свой взгляд. У мастера спорта по боксу Николая Валуева свой взгляд. У футболистов свой взгляд.

Все тренеры говорят, что это мешает конкуренции и развитию нашего футбола. ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА под руководством Газзаева – не было лимита. «Зенит» выигрывал – тоже ещe не было лимита. Была конкуренция. Были иностранцы, но были и свои.

Если тренеры говорят, их надо слушать. Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол, как и в остальные виды спорта. Все чиновники: «Как министр сказал, так и надо». Слышал министра спорта, а также вице-премьера, что надо обратить внимание.

Мы с уважением относимся к мнению Путина, но Карпин прав. Он что, после выступления Путина должен был сказать, что теперь против лимита?» – сказал Орлов.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Карпин: «Путин сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет»