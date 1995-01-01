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    Орлов – о словах Путина про лимит на легионеров: «Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова президента России Владимира Путина касательно лимита на легионеров в РПЛ.

    Глава государства считает, что ограничения в чемпионате нельзя убирать.

    «Я, как и Карпин, выступаю против лимита на легионеров. Но у мастера спорта по дзюдо Владимира Путина свой взгляд. У мастера спорта по боксу Николая Валуева свой взгляд. У футболистов свой взгляд.

    Все тренеры говорят, что это мешает конкуренции и развитию нашего футбола. ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА под руководством Газзаева – не было лимита. «Зенит» выигрывал – тоже ещe не было лимита. Была конкуренция. Были иностранцы, но были и свои.

    Если тренеры говорят, их надо слушать. Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол, как и в остальные виды спорта. Все чиновники: «Как министр сказал, так и надо». Слышал министра спорта, а также вице-премьера, что надо обратить внимание.

    Мы с уважением относимся к мнению Путина, но Карпин прав. Он что, после выступления Путина должен был сказать, что теперь против лимита?» – сказал Орлов.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Карпин: «Путин сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21770

      slavutiq70 20 минут назад

      Дошло . до старого уже месяц прошёл ...

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      Рейтинг: +7998

      playsh 25 минут назад

      Орлов,запомни - Путин это не Кремль.И Кремль это не Путин - никуда не вмешивался.Так что не вспоминай здесь нашу Святыню,а про Путина гутарь сколько пожелаешь.

      0
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      Рейтинг: +3489

      neim 33 минуты назад

      Вот только в кремле забыли об этом Орлова спросить.

      1
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      Рейтинг: +1244

      Олег1204 35 минут назад

      Я себя чувствую болельщиком спартака, только вместо федуна целая команда во главе с пыней

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