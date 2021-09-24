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  • Орлов – о словах Путина про лимит на легионеров: «Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол»

Орлов – о словах Путина про лимит на легионеров: «Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол»

24 сентября 2021, 00:14
39

Журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова президента России Владимира Путина касательно лимита на легионеров в РПЛ.

Глава государства считает, что ограничения в чемпионате нельзя убирать.

«Я, как и Карпин, выступаю против лимита на легионеров. Но у мастера спорта по дзюдо Владимира Путина свой взгляд. У мастера спорта по боксу Николая Валуева свой взгляд. У футболистов свой взгляд.

Все тренеры говорят, что это мешает конкуренции и развитию нашего футбола. ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА под руководством Газзаева – не было лимита. «Зенит» выигрывал – тоже ещe не было лимита. Была конкуренция. Были иностранцы, но были и свои.

Если тренеры говорят, их надо слушать. Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол, как и в остальные виды спорта. Все чиновники: «Как министр сказал, так и надо». Слышал министра спорта, а также вице-премьера, что надо обратить внимание.

Мы с уважением относимся к мнению Путина, но Карпин прав. Он что, после выступления Путина должен был сказать, что теперь против лимита?» – сказал Орлов.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Карпин: «Путин сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий Путин Владимир
Комментарии (39)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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slavа0508
1632434081
Дошло . до старого уже месяц прошёл ...
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PAREVG.
1632437153
Он что, только что из анабиоза вышел? или летаргический сон закончился? прошло 2 недели, и тут бац комментарий Орлова. Думаю ему пора обратно - в кому...
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ArReal
1632443092
Орлову бы тоже не стоит влезать в футбол...=))
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altezzik
1632454790
Первая годная мысль от Орлова! Теперь я видел всё.
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sochi-2013
1632457122
Кто девушку ужинает, тот её и танцует!
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slavа0508
1632459250
Да всё вроде правильно зачем президенту лезть ???А с другой стороны все клубы кроме двух финансируются государством а он глава государства . так что бы ему тогда не лезть если это его вотчина по сути ,,,
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Давид59
1632465545
Ай-да Геннадий Сергеевич!!! Вот есть же ещё смелые люди! В отличие от всяких газзаевых и валуевых
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Иван Петров 1986
1632475896
Наш солнцеликий во всем разбирается, только делать нужно все наоборот. Нужно - но все опасаются за свою задницу.
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Мася_1989
1632476094
Ну тут я с Орловым согласен.
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Andrew01
1632486705
Согласен на все 100%, но вот вопрос если Кремль уйдет из футбола, где окажется Зенит?
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