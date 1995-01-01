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    Перейра: «Не сомневаюсь, что мы выведем судейство в России на новый уровень»

    Португалец Виктор Перейра прокомментировал назначение на пост главы департамента судейства РФС.

    «Работа в российском футболе является для меня новым вызовом, и я хочу поблагодарить руководство РФС за предоставленную мне возможность. Российские арбитры, как мужчины, так и женщины, обладают большим потенциалом, который нам предстоит реализовать.

    Впереди нас ждет большая и кропотливая работа, но не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы сможем достичь наших целей и вывести судейство в России на новый уровень», – сказал Перейра.

    • РФС подписал контракт с португальцем на 2 года.
    • Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
    • Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
    • Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21198

      vladimir-7 6 минут назад

      У наших судей такой уровень ..., который тебе, Виктор и не снился.

      0
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      Рейтинг: +52044

      portero 42 минуты назад

      Свой жизненный уровень ты точно поднимешь... а с судейством...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1777

      spam2009 47 минут назад

      мы выведем судейство в России на новый уровень - мы пробьем ДНО!!!!

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