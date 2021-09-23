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  • Перейра: «Не сомневаюсь, что мы выведем судейство в России на новый уровень»

Перейра: «Не сомневаюсь, что мы выведем судейство в России на новый уровень»

23 сентября 2021, 18:30
7

Португалец Виктор Перейра прокомментировал назначение на пост главы департамента судейства РФС.

«Работа в российском футболе является для меня новым вызовом, и я хочу поблагодарить руководство РФС за предоставленную мне возможность. Российские арбитры, как мужчины, так и женщины, обладают большим потенциалом, который нам предстоит реализовать.

Впереди нас ждет большая и кропотливая работа, но не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы сможем достичь наших целей и вывести судейство в России на новый уровень», – сказал Перейра.

  • РФС подписал контракт с португальцем на 2 года.
  • Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
  • Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
  • Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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spam2009
1632411564
мы выведем судейство в России на новый уровень - мы пробьем ДНО!!!!
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portero
1632411866
Свой жизненный уровень ты точно поднимешь... а с судейством...
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vladimir-7
1632414002
У наших судей такой уровень ..., который тебе, Виктор и не снился.
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moskowcity-petrv
1632417311
Пришёл, почесал языком, заработал. ушёл.надо другому заработать
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alex-croos
1632419906
Предшественники так же говорили!
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Ловкий Бубен
1632420123
Вывести то ты выведешь, но у нас другая проблема : диванные ыксперды, как только тыт скажешь что решение судьи было правильным , вылезет ыксперд и скажет что по его мнению это не так, они авторитетов не признают, логики не имеют вследствии отсутствия моска, агрессивны по причине низкого социального статуса, расположены в основном к юго-востоку, вас сразу обвинят в коррупции и уволят, под давлением "общественности", возможно перед этим проверят не детекторе лжи
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a_who
1632454641
Позвонят от куда надо и будет как прежде )
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