Перейра: «Не сомневаюсь, что мы выведем судейство в России на новый уровень»

Португалец Виктор Перейра прокомментировал назначение на пост главы департамента судейства РФС.

«Работа в российском футболе является для меня новым вызовом, и я хочу поблагодарить руководство РФС за предоставленную мне возможность. Российские арбитры, как мужчины, так и женщины, обладают большим потенциалом, который нам предстоит реализовать.

Впереди нас ждет большая и кропотливая работа, но не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы сможем достичь наших целей и вывести судейство в России на новый уровень», – сказал Перейра.