Главные новости дня. «Боруссия» Д изучает Захаряна, «Барселона» планирует заменить Кумана Мартинесом

Газзаев потерял место в Госдуме.

Роналду – самый высокооплачиваемый футболист по версии Forbes.

Меньян: «Я не «жертва» расизма. Я черный и гордый».

Пеле – о своем состоянии: «Если продолжу так заниматься на тренажере, скоро вернусь в «Сантос».

РБК: дортмундская «Боруссия» изучает Захаряна.

Goal: «Барселона» готовит отставку Кумана и предпочитает заменить его Мартинесом.

Мама Роналду – сыну: «Прежде чем я умру, хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг».

Победа «Крыльев» над «Знаменем» со счетом 10:0 – самая крупная в истории Кубка России.

Хамес перешел из «Эвертона» в «Аль-Райян».

РФС – о пяти сейвах вратаря «Уфы» Кузнецова в серии пенальти: «Это нужно видеть. Браво».