Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Главные новости дня. «Боруссия» Д изучает Захаряна, «Барселона» планирует заменить Кумана Мартинесом

    Газзаев потерял место в Госдуме.

    Роналду – самый высокооплачиваемый футболист по версии Forbes.

    Меньян: «Я не «жертва» расизма. Я черный и гордый».

    Пеле – о своем состоянии: «Если продолжу так заниматься на тренажере, скоро вернусь в «Сантос».

    РБК: дортмундская «Боруссия» изучает Захаряна.

    Goal: «Барселона» готовит отставку Кумана и предпочитает заменить его Мартинесом.

    Мама Роналду – сыну: «Прежде чем я умру, хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг».

    Победа «Крыльев» над «Знаменем» со счетом 10:0 – самая крупная в истории Кубка России.

    Хамес перешел из «Эвертона» в «Аль-Райян».

    РФС – о пяти сейвах вратаря «Уфы» Кузнецова в серии пенальти: «Это нужно видеть. Браво».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89574
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67575
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru