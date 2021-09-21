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    Роналду – самый высокооплачиваемый футболист по версии Forbes

    Журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг доходов футболистов. На первом месте оказался форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который в течение сезона-2021/22 должен заработать 125 миллионов долларов.

    На втором месте Лионель Месси (110 миллионов). Третий – Неймар (95). В расчет берутся не только зарплаты, но и рекламные и прочие доходы.

    • «Манчестер Юнайтед» купил Роналду летом у «Ювентуса» за 15 миллионов евро.
    • Роналду забил за манчестерцев во всех матчах после возвращения.
    • В 21:45 по Москве «Манчестер Юнайтед» начнет матч Кубка лиги против «Вест Хэма».

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    Источник: Forbes

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7933

      playsh 8 минут назад

      Что заслужили,то и поимели.Молодцы ребята.
      А вот наши футболёры-бездари имеют несоизмеримо меньше,но в пределах нашего Российского ареала(среды обитания) живут не чуть не хуже звёзд Вселенского масштаба.На скамейке запасных игрок получает от 1,5 до 3млн. рубчиков.
      А остальные обитатели нашего ареала,кроме чиновников,живут кто на МРОТ,кто на среднюю зарплату в 30.000руб.
      Может не надо думать о лимите легионеров,а сделать так,что футболёры зарабатывали деньги своими результатами,а не получали их за просто так,как звания ЗМС ?А выборы прошли...поэтому всё так же и останется.

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      Рейтинг: +1396

      Enter2006 25 минут назад

      Круто, что сказать, "на троих" имеют треть ярда долларов. А на наши "деревянные" - более 24х миллиардов рублей. И это за один сезон.

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