Роналду – самый высокооплачиваемый футболист по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг доходов футболистов. На первом месте оказался форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который в течение сезона-2021/22 должен заработать 125 миллионов долларов.

На втором месте Лионель Месси (110 миллионов). Третий – Неймар (95). В расчет берутся не только зарплаты, но и рекламные и прочие доходы.