Роналду – самый высокооплачиваемый футболист по версии Forbes

Что заслужили,то и поимели.Молодцы ребята.
А вот наши футболёры-бездари имеют несоизмеримо меньше,но в пределах нашего Российского ареала(среды обитания) живут не чуть не хуже звёзд Вселенского масштаба.На скамейке запасных игрок получает от 1,5 до 3млн. рубчиков.
А остальные обитатели нашего ареала,кроме чиновников,живут кто на МРОТ,кто на среднюю зарплату в 30.000руб.
Может не надо думать о лимите легионеров,а сделать так,что футболёры зарабатывали деньги своими результатами,а не получали их за просто так,как звания ЗМС ?А выборы прошли...поэтому всё так же и останется.
Журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг доходов футболистов. На первом месте оказался форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который в течение сезона-2021/22 должен заработать 125 миллионов долларов.
На втором месте Лионель Месси (110 миллионов). Третий – Неймар (95). В расчет берутся не только зарплаты, но и рекламные и прочие доходы.
- «Манчестер Юнайтед» купил Роналду летом у «Ювентуса» за 15 миллионов евро.
- Роналду забил за манчестерцев во всех матчах после возвращения.
- В 21:45 по Москве «Манчестер Юнайтед» начнет матч Кубка лиги против «Вест Хэма».