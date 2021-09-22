Роналду – самый высокооплачиваемый футболист по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг доходов футболистов. На первом месте оказался форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который в течение сезона-2021/22 должен заработать 125 миллионов долларов.
На втором месте Лионель Месси (110 миллионов). Третий – Неймар (95). В расчет берутся не только зарплаты, но и рекламные и прочие доходы.
- «Манчестер Юнайтед» купил Роналду летом у «Ювентуса» за 15 миллионов евро.
- Роналду забил за манчестерцев во всех матчах после возвращения.
- В 21:45 по Москве «Манчестер Юнайтед» начнет матч Кубка лиги против «Вест Хэма».
Источник: Forbes