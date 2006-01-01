Пеле – о своем состоянии: «Если продолжу так заниматься на тренажере, скоро вернусь в «Сантос»

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Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле показал, как восстанавливается после операции с помощью велотренажера. Он пошутил, что вскоре может вернуться в «Сантос».
«Делюсь с вами своей радостью. Я окружен заботой, чтобы день за днем чувствовать себя лучше. Если продолжу так заниматься на велотренажере, скоро вернусь в «Сантос», вы так не думаете?» – написал бразилец.
- В начале сентября бразильцу удалили опухоль.
- Ранее сообщалось, что 80-летнего футболиста перевели в реанимацию.
- Пеле – 3-кратный чемпион мира.
Дочь Пеле – об отце: «Он идет на поправку, его состояние в пределах нормы»