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    Пеле – о своем состоянии: «Если продолжу так заниматься на тренажере, скоро вернусь в «Сантос»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле показал, как восстанавливается после операции с помощью велотренажера. Он пошутил, что вскоре может вернуться в «Сантос».

    «Делюсь с вами своей радостью. Я окружен заботой, чтобы день за днем чувствовать себя лучше. Если продолжу так заниматься на велотренажере, скоро вернусь в «Сантос», вы так не думаете?» – написал бразилец.

    • В начале сентября бразильцу удалили опухоль.
    • Ранее сообщалось, что 80-летнего футболиста перевели в реанимацию.
    • Пеле – 3-кратный чемпион мира.

    Дочь Пеле – об отце: «Он идет на поправку, его состояние в пределах нормы»

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    Источник: инстаграм Пеле

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    Сегодня, 10:48
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      hpdseldrpcobnii 52 минуты назад

      Кайфую от легкого БДСМ. Чтобы меня шлепали, связывали и жестко трахали в обе дырочки. Мне 24 года, симпатичная. Хотелось бы найти парня для постоянного секса. Написать в чат:-- https://en.hk/UWwl9

      0
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      Рейтинг: +1010

      Loko_Roma 1 час назад

      ... но кофе его редкостное говно было

      0
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      Рейтинг: +1558

      gor77 2 часа назад

      Здоровья БОЛЬШОМУ МАСТЕРУ!!!
      Он ещё и самбу станцует!
      Уже выкладывал этот анекдот.
      А теперь просто в тему! )))))))
      У Пеле спросили:
      - Как думаете, смогла бы сборная Бразилии образца 1970 года обыграть нынешнюю сборную России?
      - Ну да, думаю, смогла бы. Где-то 1:0, максимум 2:0.
      - А почему так мало?
      - Так нам же всем за 80 уже.

      4
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      Рейтинг: +1401

      Enter2006 > gor77 2 часа назад

      Аха-ха-хааа! +100500 )))

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      Рейтинг: +650

      Лфшт 2 часа назад

      А на вид уже не долго осталось (((

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      Рейтинг: +89581

      zigbert 2 часа назад

      Молодец Эдсон! Не унывающий человек. Здоровья!

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      Рейтинг: +448

      Янвapь 69 2 часа назад

      Не в Сантос, а в хоспис

      0
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      Рейтинг: +1401

      Enter2006 2 часа назад

      Легенда! И с хорошим чувством юмора, не унывающий даже после операции. Красавец!

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