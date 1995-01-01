Дочь Пеле – об отце: «Он идет на поправку, его состояние в пределах нормы»

Деду 81 год идёт, чё вы хотели? Чтобы он он как огурчик выглядел? Да ещё после болезни. Здоровья ему, один из немногих живых чемпионов-58 остался( Дино Сани , Муасир, Загалло, он и Альтафини).
Кели Насименту, дочь бывшего игрока сборной Бразилии Пеле, рассказала о состоянии здоровья своего отца.
Ранее сообщалось, что 80-летнего футболиста перевели в реанимацию.
«Привет, друзья. Я не знаю, какие слухи распространяются, но количество личных сообщений растет! Сейчас в мире и так много беспокойства, и мы не хотим быть причиной для чего-то еще. Это фото сделано только что.
Он идет на поправку, его состояние в пределах нормы. Это нормально для человека его возраста, что после подобных операций бывают улучшения и ухудшения состояния здоровья», – написала дочь Пеле.
- В начале сентября бразильцу удалили опухоль.
- Пеле – 3-кратный чемпион мира.