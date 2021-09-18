Дочь Пеле – об отце: «Он идет на поправку, его состояние в пределах нормы»

Кели Насименту, дочь бывшего игрока сборной Бразилии Пеле, рассказала о состоянии здоровья своего отца.

Ранее сообщалось, что 80-летнего футболиста перевели в реанимацию.

«Привет, друзья. Я не знаю, какие слухи распространяются, но количество личных сообщений растет! Сейчас в мире и так много беспокойства, и мы не хотим быть причиной для чего-то еще. Это фото сделано только что.

Он идет на поправку, его состояние в пределах нормы. Это нормально для человека его возраста, что после подобных операций бывают улучшения и ухудшения состояния здоровья», – написала дочь Пеле.

В начале сентября бразильцу удалили опухоль.

Пеле – 3-кратный чемпион мира.