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    Дочь Пеле – об отце: «Он идет на поправку, его состояние в пределах нормы»

    Кели Насименту, дочь бывшего игрока сборной Бразилии Пеле, рассказала о состоянии здоровья своего отца.

    Ранее сообщалось, что 80-летнего футболиста перевели в реанимацию.

    «Привет, друзья. Я не знаю, какие слухи распространяются, но количество личных сообщений растет! Сейчас в мире и так много беспокойства, и мы не хотим быть причиной для чего-то еще. Это фото сделано только что.

    Он идет на поправку, его состояние в пределах нормы. Это нормально для человека его возраста, что после подобных операций бывают улучшения и ухудшения состояния здоровья», – написала дочь Пеле.

    • В начале сентября бразильцу удалили опухоль.
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    Источник: Инстаграм Кели Насименту

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +93

      Шашлычник 33 минуты назад

      Деду 81 год идёт, чё вы хотели? Чтобы он он как огурчик выглядел? Да ещё после болезни. Здоровья ему, один из немногих живых чемпионов-58 остался( Дино Сани , Муасир, Загалло, он и Альтафини).

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      Рейтинг: +89451

      zigbert 2 часа назад

      Вот и хорошо. Здоровья легенде!

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      Рейтинг: -51

      Дэс 2 часа назад

      Легенда. Месси отдыхает! Когда говорят. что в те годы не те скорости были, вы дебилы. Камеры не те были и снимали не полностью 60 фпс. А Пеле мог обвести всех и забить. Здоровья!

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      Рейтинг: +791

      FaTeK1945ru > Дэс 2 часа назад

      ...дебилы --- это ты переборщил,не хорошо так писать.Осуждаю!!! А Пеле был лучшим.Здоровья ему!!!

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